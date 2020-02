PAN Estatal tomaría acciones legales contra Secretaría de Salud por desabasto de medicinas

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no descartó iniciar acciones legales contra la Secretaría de Salud de Veracruz por el desabasto de medicamentos.



"La función de la Secretaría de Salud es brindar, precisamente, tratamiento; esa es la función del Gobierno. Pero el Gobierno de MORENA no tiene precisamente la indicación de atender a la ciudadanía: hoy dijeron que iban a atender a los más pobres y son los que están desprotegiendo".



Agregó que el Gobierno "simple y sencillamente" no está haciendo su trabajo y por lo anterior, se puede denunciar a la SS por carecer del medicamento necesario en las terapias.



"Y se están escudando en puras excusas, a nivel federal dicen que son los proveedores y si a los proveedores les pagas, te entregan pero si no les pagas, pues no te entregan nada", expuso.



Comparó la situación con lo que pasó con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que en ese entonces presumía de bodegas repletas en la SS pero sin medicinas en los hospitales y clínicas.



"El Gobierno Federal y del Estado no están dotando de los medicamentos a los hospitales y la gente va a tener que pagar medicamentos y atención y va a dañar a la gente que menos tiene".



Reprochó que el anterior Seguro Popular daba atención para 61 enfermedades, ahora no lo tiene, concluyó.