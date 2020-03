PAN exhorta al Congreso a tomar protesta al Alcalde suplente en Actopan

Que se deje de jugar políticamente con la estabilidad de los ciudadanos de Actopan, expresó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cambranis Torres, al definir como urgente que se le tome protesta como alcalde, al suplente a José Alfredo López Carreto.



Y es que han sido varios los rumores de que la alcaldía se está negociando con la bancada morenista, quien pretende impulsar al regidor primero como alcalde o nombrar un Concejo, tal como ocurrió en Mixtla de Altamirano.



Al respecto, Cambranis Torres señaló que, para evitar cualquier suspicacia, es importante y urgente que se nombre a los suplentes del alcalde y síndica del ayuntamiento de Actopan, tal como lo dice el decreto y con total apego a la ley.



"Se debe dejar de especular y hacer lo que marca ley", precisó el legislador panista al agregar que nada impide que los suplentes rindan protesta, pues ya han externado que están a la espera de la notificación de la Legislatura.



Cabe mencionar que a casi una semana de que se le retiró el fuero al alcalde Paulino Domínguez y a la síndica Jazmín Palmeros Barradas, aún no se nombra a las autoridades municipales y no se sabe cuál es el motivo de la demora.



De acuerdo a la ley les corresponde a los suplentes asumir el cargo, de ahí que el legislador panista insistió en que es un tema urgente y con el cual no se debe jugar políticamente, ya que los más afectados son los ciudadanos de Actopan, quienes continúan sin autoridades.