PAN exige designar a suplente como Alcalde de Actopan, “es como lo dice la ley”

“No es como ellos quieren, es como lo dice la ley”, expresó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, sobre el actuar del Congreso del Estado al dar largas para notificar a los suplentes del Alcalde y la Síndica de Actopan para que asuman el cargo, luego de la revocación del mandato de autoridades municipales.



Al referir que se debe aplicar la ley, tal cual se refiere en el decreto, el dirigente panista expuso que aún esperan que la Legislatura aplique lo que es un hecho.



Aunque diputados de MORENA han afirmado que el retraso es por culpa del Cabildo, Guzmán Avilés señaló que el suplente no puede rendir protesta porque la Legislatura no ha notificado, aun cuando ya está publicada la determinación en la Gaceta Oficial.



Por su parte, el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Omar Miranda, explicó que se deben llamar a los suplentes y no hay formal en la cual no se pueda hacer.



Criticó la clara diferencia entre el caso del desafuero del exdiputado Erik Iván Aguilar, puesto que de manera inmediata se tomó protesta a su suplente, mientras que en el tema de Actopan, se continúa a la espera de la notificación, lo cual corresponde a la Secretaría General del Congreso, es decir, al expanista Domingo Bahena Corbala.



Omar Miranda agregó que en el dictamen que se votó, se mencionaba que se debía llamar a los suplentes, además de que la Ley Orgánica del Municipio Libre indica que debe ser la Legislatura quien debe llamar y notificar a los suplentes, para que se manera inmediata se presenten al Ayuntamiento a rendir protesta.



Para finalizar, Omar Miranda puntualizó que no hay un plazo establecido ni para la intervención de la tesorería del Ayuntamiento, ni para que se tome protesta a los suplentes.