PAN garantiza mejores cuadros para elecciones de 2021

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cambranis Torres, aseguró que para la elección 2021 el partido estará fortalecido y con los mejores cuadros para representar a la ciudadanía, por lo que asentó que no hay división y persiste la unidad en el instituto político.



En este sentido, Cambranis Torres dejó en claro que en ese partido nadie es excluido, incluso sostuvo que el PAN está abierto para escuchar y atender las inquietudes de sus compañeros, para con ello lograr acuerdos.



“Lo que yo pueda aportar para mi partido lo haré como siempre lo he hecho", aseguró al agregar que de cara al proceso local que arranca en noviembre próximo, el PAN ya trabaja en buscar los mejores representantes.



El legislador panista insistió en que su partido tiene los mejores elementos para representar a las y los ciudadanos en Veracruz y añadió que en la actual bancada en la legislatura, hay hombres y mujeres que cuentan con experiencia legislativa para defender las causas más nobles de la sociedad.



“Nadie debe ser excluido y seguiré trabajando como lo he hecho a lo largo de mi militancia", afirmó el diputado local.