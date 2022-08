PAN interpondrá ante la SCJN acción de constitucionalidad contra la “Ley Nahle”

El Comité Nacional del PAN interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada "Ley Nahle", afirmó el dirigente Nacional del blanquiazul, Marko Cortés.Agregó que la Ley aprobada por mayoría de diputados locales de MORENA en Veracruz, se hizo con la única intención de que la Secretaría de Energía, Rocío Nahle pueda ser candidata a la Gubernatura, lo cual va en contra de la Ley."Presentaremos en breve la acción de inconstitucionalidad porque la Constitución no pude ser modificada para beneficiar a una persona en particular y por eso se denominó la ‘Ley Nahle’".Confió en que tras el análisis, la SCJN eche abajo esta reforma que modificó el Artículo 11 de la Constitución del Estado para que personas no nacidas en Veracruz puedan ser candidatos a gobernador."Se presentará el recurso ante la Suprema Corte de Justicia y lo que nosotros esperamos es la que Corte determine que sí es una reforma que está beneficiando directamente a una persona".Marko Cortés, sigue en Veracruz en el marco de la reunión de diputados panistas "Corregir el Rumbo de México".