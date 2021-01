PAN le pide a PRI y PRD “cuidar sus expresiones públicas”; busca reencauzar diálogo

El Partido Acción Nacional (PAN) de Veracruz, revira a sus posibles aliados del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a quienes les mencionan que entienden la necesidad de justificar ante las militancias de ambos partidos, las decisiones que van tomando, así como su interés por comunicarlo a la opinión pública.A través de un comunicado, el PAN reiteró su postura de mantener la coalición, por lo que la dirigencia estatal a cargo de Joaquín Guzmán Avilés, invitó de manera pública al líder priista Marlon Ramírez y al Presidente del PRD Sergio Cadena, para designar un equipo de trabajo que no agote el esfuerzo para conciliar las condiciones de un dialogo eficaz que permita alcanzar una alianza generosa y responsable para Veracruz.El PAN adelantó que el próximo lunes, desde las 11 de la mañana estará dispuesta la misma sala de juntas en el mismo lugar en el que tuvieron la última reunión, donde se encontrará una representación del PAN, a la espera de los colaboradores que los Presidentes dispongan designar para reencauzar el diálogo por Veracruz.De igual modo, el informe refiere que Acción Nacional celebra que el PRI y el PRD hayan encontrado las prontas coincidencias que los llevaron a anunciar una alianza entre si, “nada les deseamos más que esto fructifique en el bien de Veracruz”.No obstante, dejaron en claro que comparten el mismo interés por consolidar el bloque opositor más amplio posible, no solo con los partidos políticos; si no con todas las expresiones y sectores de la sociedad; por considerar que no son los institutos políticos sino los ciudadanos a quienes, en el PAN, han puesto en el centro de los esfuerzos.“La amplia agenda que debe incluir este bloque opositor tiene muchos marcadores que debemos consolidar, asegurando la inclusión de organizaciones y sectores de la sociedad que representen al ámbito empresarial, rural, académico y cultural de Veracruz”.Por tanto, el PAN consideró que mientras el PRI y el PRD van avanzando en coincidencias entre sus Institutos Políticos, los panistas avanzan en las coincidencias con estos sectores de la sociedad, “lo cual nos entusiasma y motiva igual que los avances que ellos han logrado”.De igual modo, dejaron en claro que para Acción Nacional los medios de comunicación no son un espacio para dirimir diferencias; de manera que los alcances y las particularidades de la alianza las harán publicas cuando sean totales y cuando sean definitivas.“Reiteramos nuestra disposición al dialogo (si es que en algunos momentos o bajo algunas circunstancias ello no hubiera sido cabalmente entendido), creemos que la mesa instalada desde hace meses debe ser el espacio de dialogo y construcción de acuerdos e invitamos cordialmente a todas las partes a ocupar la silla que tenemos en esa importante mesa por el bien de Veracruz”, se lee en el escrito enviado por Guzmán Avilés.Para finalizar, el líder del PAN en Veracruz, hizo un llamado a los dirigentes de los partidos PRI y PRD para cuidar las expresiones públicas, “reconviniéndonos mutuamente al respeto que nos debemos y evitando expresiones que pongan en entredicho la disposición y la voluntad que hemos manifestado a lo largo de estos meses y de la cual doy fe”, finalizó.