PAN no me puede expulsar, asegura Bingen

El diputado local Bingen Rementeria Molina afirmó que la amenaza de expulsión del Partido Acción Nacional por parte de la senadora Indira Rosales le hace "lo que el viento a Juárez" porque no existen elementos concretos para su salida.Afirmó que hasta el momento, el Comité Directivo Estatal no ha presentado formalmente el recurso inicial del proceso para expulsarlo."Lo que tengo claro que lo que buscan ellos, es tratar de sacar del PAN a todos aquellos que les incomoda. Si ya lo hubieran hecho (iniciado el proceso para expulsarlo), ya lo hubieran presentado y no lo han presentando, su expulsión me va hacer lo que el viento a Juárez", dijo.Lamentó que el grupo político de Indira Rosales, tenga la intención de correr a todos quienes los incomodan, sin embargo, reiteró que no le preocupa.Rementería Molina consideró que hay más probabilidades qué tanto la Senadora como su grupo dejen el PAN cuando el partido ya no les sirva."Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja, porque miren les voy a decir algo, en algunos años cuando ella ya no esté el PAN, porque al final sus jefes políticos los Yunes, pues han brincado de un partido a otro, y cuando ya no estén en este partido político yo voy a estar con una sonrisa de oreja a oreja, cuándo a esos ya no le sirve el PAN, yo estaré, repito, con una sonrisa de oreja a oreja recordando este momento, que según ellos quisieron iniciarme este proceso de expulsión, y me voy a seguir riendo porque no va a suceder, porque no hay ningún elemento".El argumento qué se dio para iniciar el proceso de expulsión fue haber votado a favor de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.No obstante, aseguró que hay más argumentos para expulsar a una fracción del PAN que está buscando entregarse a MORENA y al Gobierno del Estado a cambio de impunidad.