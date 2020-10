PAN prevé “autoritarismo y represión” en próximas elecciones de Veracruz

Habrá autoritarismo, caudillismo y hasta regresión en los próximos comicios, con los cambios en la ley electoral que aprobó la mayoría morenista en el Congreso de Veracruz, alertó el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero.



Durante entrevista, el legislador expuso que aparte de lo ya mencionado como retirar debates presenciales, reciclaje de urnas, que el órgano electoral realice el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y el recorte de recursos al OPLE y TEV, la Reforma aprobada en la fracción XV del Artículo 100, establece que el OPLE puede accionar cualquier medida legal necesaria para impedir la perturbación del voto público y el fraude electoral.



No obstante, explicó que esto ya está enmarcado en la legislación, ya sea durante el proceso electoral, previo o posterior; sin embargo, consideró que este cambio va encaminado con otros fines.



“Con un viso de autoritarismo, caudillismo y hasta represión y nos deja el sabor de regresión en contra de la ciudadanía que quiera expresar o denunciar fraudes o perturbaciones de voto”, dijo.



Esto es, afirmó, que se podría utilizar la facultad que tenga en OPLE sin reserva o reglamentación alguna, porque no hay una especificación sobre qué es la perturbación del voto.



A decir de Omar Miranda, no existe un fragmento donde se expliquen las medidas legales necesarias y eso es preocupante.



“Estamos hablando de los tiempos del partido hegemónico y pareciera que todo esto está tomado del manual de Manuel Bartlet, como cuando lo hizo en sus años”.



Al respecto, dijo que el PAN continuará en lucha por evitar este tipo de situaciones, ya que, aunque la bancada panista votó en contra de esta reforma que no ayuda al tema de la democracia, recurrirán hasta las últimas instancias para evitar que se complete el plan de fraude electoral para el 2021.



“Se están ayudando en esta modificación, porque el gobierno al tener una calificación negativa, está pretendiendo a toda costa perpetuarse y quedarse en el poder”, finalizó el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.