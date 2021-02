PAN relega sus fundadores de planillas para candidaturas a la alcaldía de Poza Rica

Al interior de la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) de Poza Rica se cuentan con dos planillas de aspirantes a candidatos a regidores, entre las propuestas incorporan a joven que no tiene antigüedad como parte del instituto político, mientras que a fundadores de la tercera edad les colocan en últimas posiciones.



Con el empresario Leonardo Amador Rodríguez, quien logró ser diputado federal del V Distrito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sigue intentando ser considerado aspirante a la candidatura de la coalición “Va por Veracruz”, con registro ante el Comité Directivo Estatal del PAN.



En su planilla se registró a Omar Rivera, quien fungía como dirigente de la delegación municipal del partido, mientras que en segundo por género a la ex directora municipal de Turismo en Tuxpan, Leslie Ortiz, y en tercera posición a Dalai Daniel Vera Soto, quien no cuenta con antigüedad en la militancia y que se le identifica políticamente con el diputado federal de militancia en el PRI, Héctor Yunes Landa.



Mientras que, la señora Adela Renault Velázquez, quien se le reconoce como la primera mujer panista en Poza Rica y es reconocida empresaria del ramo gastronómico, fue colocada en la posición número 12 de las regidurías.



Sobre el otro aspirante, el exregidor Gabriel Nava Lara, quien ha mantenido lealtad al blanquiazul, su planilla cuenta con adultos jóvenes, en la primera posición esta David Vázquez, mientras que en la segunda propuesta por género se registró a Lizet Macías, quien es precursora del grupo solidario de mujeres panistas y ex candidata a la alcaldía de Poza Rica.



En tercera posición, por cuota de jóvenes se anotó a Giovanni Bautista, nieto del ex regidor panista Jorge Bautista. Cabe mencionar que ha surgido al interior del panismo en Poza Rica, un conflicto interno que dividió a la militancia.



De acuerdo con información que proporcionaron militantes, el ex dirigente municipal Omar Rivera ha sido intolerante a la crítica por haberse registrado en la primera regiduría de la planilla de Leonardo Amador, como externo al partido.



En chat de WhatsApp que Omar Rivera administra, tras álgido intercambio de agresiones con opositores a sus ideas, cambió la configuración de la red social donde indicó que sólo los administradores podrían subir información, esto luego de conocer que las planillas se someterán a votación para formar una propuesta única.



Ante la postura del ex dirigente municipal del blanquiazul, el resto de la militancia decidió salirse del chat al considerar que se les impide el derecho a la libertad de expresión.