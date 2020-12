PAN reprocha a Cuitláhuac inseguridad, contratos por “dedazo” y presunto daño patrimonial

A pesar de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez prometió erradicar la corrupción, lo cierto es que en dos años, Veracruz tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto daño patrimonial superior a los 2 mil 400 millones de pesos, aunado a que este año el 99% de los contratos para obra pública se realizaron por “dedazo” prestándose a la discrecionalidad.



Al manifestar lo anterior, Omar Guillermo Miranda Romero, diputado coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, agregó que otra promesa no cumplida es el abatimiento de la inseguridad, ya que el compromiso era tener resultados positivos en dos años.



Pero ahora, agregó, las cifras oficiales indican que 9 de cada 10 veracruzanos viven inseguros y la entidad no deja los primeros dos lugares de incidencia en delitos de alto impacto, como feminicidios y secuestros.



Aseveró que contrario a lo que se ha dicho, en dos años el actual Gobierno Estatal construyó las bases para oficializar la corrupción y engañar a los veracruzanos, retrocediendo en la garantía de los derechos más fundamentales a los que aspira una persona en cualquier Estado democrático.



Dijo estar dispuesto apoyar todo aquello que sea en beneficio para las y los veracruzanos, sin embargo, también dispuesto a denunciar todo aquello que vaya en contra de las personas.



Apuntó que no hay resultados en la atención a la problemática por la desaparición de personas en el Estado y eso se refleja en que la administración estatal ni siquiera protestó por la desaparición del Fondo Federal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.



Respecto al manejo de la pandemia del COVID-19, el legislador indicó que Veracruz es una de las entidades que peor ha manejado la emergencia sanitaria, pues al momento suman 79 mil 767 casos confirmados y 5 mil 953 fallecimientos.



Aunado a ello, es el tercer lugar nacional de muertes en personal de Salud y también el tercero con menos pruebas, aunado a que en estos dos años se ha mantenido el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, aunado a que la Secretaría de Salud tiene un presunto daño patrimonial por mil 963 millones de pesos.



Asimismo, el empleo y desarrollo económico son los grandes pendientes del Gobierno, ya que en sólo tres meses del 2020, Veracruz perdió los empleos equivalentes a los generados los últimos 8 años, dijo Omar Miranda, quien confirmó que el mismo sector empresarial ha denunciado que no hay una vinculación estrecha entre el Gobierno y estos sectores.