PAN será “irreductible” en municipios y distritos que representa: Víctor Serralde

En el Partido Acción Nacional (PAN), serán “irreductibles” en los municipios que actualmente gobiernan y distritos que representan, expresó el integrante de la mesa de negociación panista para la coalición, Víctor Serralde Martínez, quien negó que exista ruptura en la conformación de la alianza opositora con los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), y el de la Revolución Democrática (PRD).



“Desde la perspectiva de Acción Nacional no existe ruptura, nos mantenemos con la firme disposición a la construcción de un bloque opositor que nos lleve a representar dignamente a los veracruzanos que intentar rescatar Veracruz de los malos gobiernos encabezados por MORENA”, expresó.



Durante entrevista, Serralde Martínez reconoció que a lo largo de los meses ha sido una negociación complicada en la que cada partido ha mostrado sus cifras; sin embargo, expuso que la alianza se debe construir en su justa proporción de la representación que tienen los partidos, de cara hacia los ciudadanos.



Por eso es que Veracruz, Boca del Río, Tuxpan y Córdoba, donde actualmente gobierna su partido, son municipios “irreductibles” y así sucede con los otros institutos políticos y otras demarcaciones.



“Lo mismo en el caso de las diputaciones locales donde las dos de Veracruz puerto no están sobre la base de ninguna negociación, ni mucho menos otros distritos dignamente representados por legisladores panistas, como Tantoyuca, Huatusco y Álamo”, precisó el negociador panista.



Insistió que el PAN no se ha levantado de la mesa, pese a que en varias ocasiones se ha roto el diálogo entre las tres fuerzas políticas, por lo que afirmó que seguirán haciendo “el más grande esfuerzo” para contrarrestar a MORENA y concretar dicho frente opositor.



Además, negó que el blanquiazul tenga una postura “gandalla” y busque quedarse con todas las candidaturas. “El PAN no representaría más que acaso la mitad de los distritos (15) y en los otros serían repartidos entre el PRD y el PRI”, adelantó.



De igual modo, dijo que es en las negociaciones por la distribución de los ayuntamientos, es donde han tenido un poco más de complicaciones, porque lo que el PAN plantea es celebrar una alianza únicamente en 56 municipios y hay aspiraciones hasta en 105 o 106, “pero ahí es donde encontramos las diferencias más significativas”.



Víctor Serralde Martínez abundó que hay quien plantea ir coaligados en las 30 cabezas distritales y 80 municipios más y otro que propone ir unidos en los mínimos posibles, es decir, 18 o 20 de aquellos gobernados que encabezan la coalición.



“Son diferencias en ese orden, pero de ninguna manera están radicalizadas en algún municipio en específico y eso creo que hace salvable la coalición, nos vamos a mantener con las puertas abiertas y la disposición al diálogo hasta el último momento, esperando que el PRD y el PRI quieran consolidar esta alianza”, finalizó Serralde Martínez.