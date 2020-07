PAN va por castigo a diputados yunistas que avalaron a magistrados

Habrá consecuencias y sanciones para los diputados panistas de la corriente “yunista” que este jueves avalaron los nuevos nombramientos de magistrados del Poder Judicial que envió el gobernador Cuitláhuac García al Congreso local, advirtió el dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.



Durante entrevista, al líder partidista se le cuestionó sobre el actuar de la bancada ante el posicionamiento del instituto político, ya que el PAN se habría pronunciado en contra de la propuesta, argumentando diversas irregularidades.



No obstante, los 8 legisladores de la corriente yunista: Sergio Hernández, Monserrat Ortega, Judith Pineda, Juan Manuel de Unanue, Josefina Gamboa, Graciela Hernández, Arturo Serna y María Martinez, otorgaron su voto a favor y avalaron la propuesta de MORENA en la sesión del día de ayer jueves.



Al respecto, el presidente del partido en Veracruz criticó que avalaron una propuesta que violenta la ley e incluso, al existir amparos de por medio, aún se puede “tirar la sesión de ayer”.



Joaquín Guzmán explicó que la indicación era votar en contra, dado el análisis que demostraba la ilegalidad de la propuesta, de manera que expresó no saber “de qué partido” son quienes avalaron la propuesta.



“No sé de qué partido son, nosotros estamos a favor de los ciudadanos y no de un beneficio particular”.



Explicó que esta situación derivará en un oficio que se enviará al Comité Nacional, por lo que se iniciará un proceso de sanción ante la Comisión de Orden y Justicia.



“Porque ellos (diputados yunistas) actuaron en apoyo al Gobierno y se hacen cómplices del daño que está haciendo MORENA al Estado”, asentó.



Por tanto, se enviará el oficio y se espera que el Comité Nacional defina la sanción en contra de los diputados panistas que votaron en contra de su partido y a favor de MORENA.