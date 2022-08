PAN Veracruz alista expulsión de dos diputados por votar a favor de “Ley Nahle”

El Partido Acción Nacional (PAN), informó que expulsará a diputados locales que votaron a favor de la “Ley Nahle”.A través de un comunicado, señalaron que en breve, los integrantes del Comité sesionarán para iniciar formalmente el proceso de expulsión contra Othón Hernández Candanedo y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui.De igual modo, se informó que también se realizarán los trámites para que el diputado Hugo González Saavedra deje de pertenecer al Grupo Legislativo del PAN, debido a que no es militante de la institución:Y es que, los panistas Othón Hernández Candanedo y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui votaron junto con la bancada de MORENA a favor de la reforma constitucional que modifica el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para permitirle a no nacidos en Veracruz contender por la Gubernatura del Estado.“El resto de los legisladores del PAN votaron en bloque en contra de dicha reforma en apego a la voluntad y sentir de los veracruzanos”, se lee en el comunicado.Cabe mencionar que el día de ayer, con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, se aprobó la reforma que reconoce como veracruzanos a los no nacidos en la entidad, Asimismo si tienen cinco años de residencia o hijos veracruzanos.Con ello, se permite a quienes no son veracruzanos cumplir con el requisito de serlo para contender por un cargo de elección popular, de ahí, que a esta reforma se le denominé la Ley Nahle, debido a que con ello la zacatecana Rocío Nahle, puede participar en la elección para la gubernatura en el proceso electoral 2024.