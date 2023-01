PAN Veracruz no reducirá nómina por recorte de prerrogativas, afirman

La senadora Indira Rosales aseguró que pese al recorte de prerrogativas que entraría en vigor este 2023, no “adelgazarán” la nómina del Partido Acción Nacional en el comité estatal.“Nosotros ya nos venimos preparando. Llegamos como Comité Directivo Estatal en abril. Entonces ya sabíamos que este recorte iniciaría a partir de enero de este año (por lo que) nuestros gastos de nómina, gastos del día a día y gastos corrientes se encuentren en lo mínimo”.Explicó que la nómina que manejan se planeó antes de entrar en funciones el comité previendo el recorte, por lo que aseguró que una reducción de la nómina es algo que “no tenemos contemplado en este momento”.Rosales señaló que ante el recorte de prerrogativas darán prioridad a los comités municipales para que no sean afectados.“Nuestros recortes serán verdaderamente mínimos y lo que estamos tratando de privilegiar (es a los municipios) porque la mayor cantidad de nuestras prerrogativas se van a los comités directivos municipales. Tenemos más de 130 comités directivos municipales en toda la entidad y ellos son los que realmente reciben este recurso”.Asimismo, comentó que se encuentran en pláticas con ellos para que no afecten sus operaciones.La Senadora adelantó que los gastos que podrían verse reducidos serían los “extraordinarios”, ajuste que no alteraría la operación de los comités a nivel municipal, concluyó.