PAN ya quiere dejar atrás a Winckler; pide designar a nuevo Fiscal General

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, llamó a los diputados integrantes de la bancada del blanquiazul en el Congreso Local, a que no retrasen la elección de un nuevo Fiscal General del Estado.



Afirmó que es urgente la designación de un Fiscal, porque no es un órgano que deba estar por más tiempo con una encargada de despacho, quien actualmente es Verónica Henrández Giadáns.



"Sí, se tiene que hacer (...) la situación es hacer ante el Congreso las solicitudes, ya el Congreso y cada quien tiene sus responsabilidades, la postura de Acción Nacional es que sea un Fiscal que esté ya de base y no un encargado. Ya es momento de hacerlo, no podemos estar como está el Instituto de la Mujer, con encargados de despacho, tiene que tener su personal", dijo.



A pesar de que los mismos legisladores panistas han cuestionado el proceso para remover a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal, el líder del PAN pidió a los legisladores apresurar que el Congreso del Estado lance la convocatoria.



"Para que vean la situación y le soliciten al Gobernador (sic), que ponga la convocatoria, es la situación que requiere la ciudadanía, no un partido. Lo que marque la ley, estamos de acuerdo con lo que marque la ley y no a lo que haya de creencia o quiera un partido o una parte del Congreso, es una determinación del Congreso y tiene que agarrar sus responsabilidades", concluyó.