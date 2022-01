Panaderos de Xico confían en que Roscas de Reyes hagan repuntar ventas

Panaderías de Xico esperan que sus ventas sean mejores que las del año pasado durante temporada de Roscas de Reyes.Al respecto, Gaspar Huerta Tepetla, panadero de “Los Brujos”, consideró que aunque las ventas registradas el año pasado a pesar de la pandemia no fueron tan malas, espera que esta vez sean mejores.Abundó que la gente sigue buscando roscas rellenas de requesón, Nutella y zarzamora, aunque destacó que en el caso de la panadería donde labora siguen buscando hacer las tradicionales, sin relleno ni agregados.“Lo tradicional es la rosca normal, pero la gente las pide con requesón, Nutella, zarzamora, pero lo típico es natural, pero la gente busca diferentes rellenos y se hacen”, explicó.Y aunque no dio a conocer sus costos, aseguró que en Xico no les gusta abusar de la gente, por lo que buscan un empaque sencillo para disminuir los precios.“No nos gusta abusar, cobramos el precio normal más el relleno, no nos gusta abusar, el cartón lo cortamos nosotros para no cargarle todo al cliente, hay cajas muy decoradas y de lujo, pero se contamina mucho, y es muy cara, aquí se les empaca sencillo”, concluyó.