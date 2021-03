Panaderos prevén alza al precio del pan ante aumento al valor de materia prima

Los industriales del pan están aguantando incrementar el precio del producto, a estas fechas ya hubieran aplicado un 50 por ciento por el alza en insumos como el gas, harina, manteca, huevos, entre otros.



Eliseo Illescas Gómez, empresario del ramo explicó que lo que más ha subido de precio es el gas y la gasolina, por consecuencia se viene un aumento en cascada.



Enfatizó que el pan no es el único producto que ha incrementado, también las tortillas, huevo, leche y todos los productos de la canasta básica.



Illescas Gómez lamentó que hubo promesa de no más gasolinazos, lo cual no se ha cumplido.



"Es complicado porque no podemos aumentar el precio de la pieza de pan, vamos poco a poco con el de sal y de ahí el de dulce, y de golpe no aumentamos pues es la gente que menos tiene la que consume este producto", agregó.



Este panorama no es nada alentador, si el año pasado fue complicado este será más difícil económicamente hablando dijo finalmente el entrevistado.