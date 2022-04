Pandemia afectó demanda del Centro de Idiomas de la UV Orizaba

El impacto de la pandemia de COVID-19 en México y propiamente en el estado de Veracruz, afectó la demanda en los cursos que oferta el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en Orizaba.Derivado de esta condición, algunos cursos no lograron la apertura ante la baja demanda de alumnos, por lo cual se tomó la determinación desde el lanzamiento de la convocatoria en diciembre pasado, de reintegrar el dinero de inscripción al semestre, o darles la pauta a estudiar otros cursos como alemán, francés o chino mandarín.Lo anterior lo reconoció el coordinador del Centro de Idiomas de la UV, Jesús Rafael Martínez Domínguez, luego de darse el descontento de algunos padres de familia ante la imposibilidad de que sus hijos tuvieran continuidad en el proceso de aprendizaje en algunos cursos."No somos Facultad, somos Centro de Idiomas. No ofrecemos carreras, ofrecemos cursos de idiomas en alemán, chino, inglés, francés, etcétera. En la convocatoria que salió en enero de este año ahí dice los lineamientos de cómo se debe inscribir el estudiante, cualquiera la puede revisar la última hoja, qué es la 5, señala:""Son cuatro consideraciones, la primera dice que la aceptación de los estudiantes al centro de idiomas estará facultada por la capacidad de cobertura disponible. Dos, la apertura de los grupos dependerá del número de alumnos inscritos, si no se cubre el cupo mínimo requerido de 20 estudiantes en el grupo elegido, el solicitante podrá optar en inscribirse en otro nivel correspondiente, que tenga lugar disponible, elegir otro idioma o en caso de no acomodarse a solicitar la devolución del importe pagado".El Coordinador señaló que desde este semestre se ofertan grupos para presenciales, aula híbrida y virtuales, pues hay estudiantes a quienes les es difícil desplazarse o no quieren pagar pasajes porque les implica un gasto.Para el semestre de agosto a enero, dijo, ya volvemos a presenciales y habrá los grupos de aula híbrida y el estudiante que esté lejos se verá tomando su clase en línea, porque también tenemos estudiantes que están en Cosolapa o Huatusco y les hace difícil viajar diario o terciado, por eso se seguirá ofreciendo este tipo de modalidad.A la fecha, el Centro de Idiomas trabaja con 16 grupos en la modalidad presencial, en aula híbrida son cerca de 20 y los demás que son más de 30 en línea."Hasta antes de la pandemia teníamos entre 2 mil 200 y 2 mil 300 estudiantes por semestre. Hoy en este semestre hay aproximadamente mil 550, hemos tenido una demanda que bajó más o menos la cuarta parte por el tema de la pandemia"."Los números nos marcan que ya vamos en una tendencia a la alza pero todavía hay miedo de algunos estudiantes por contagiarse, a pesar de las medidas que se han escuchado en televisión que están cambiando", señaló.Cabe mencionar que los Centros de Idiomas siempre han ofertado cursos y la Facultad de iIdiomas que está en Xalapa oferta Licenciaturas en Inglés o Francés, de ahí que exista confusión en algunos padres de familia.