Pandemia agrava violencia digital contra mujeres y niñas: ONU

Las medidas de cuarentena y las políticas de aislamiento han aumentado el uso de Internet entre un 50% y un 70% durante la pandemia por Covid-19, lo que ha provocado que se agrave la violencia digital en contra de mujeres y niñas, impidiendo su empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales, el no ser objeto de injerencias en la vida privada y el acceso a la justicia, así lo expone un informe de la Entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.



“En este contexto, casos específicos han sido documentados sobre la recepción de videos pornográficos no solicitados que se muestran mientras las mujeres participan en eventos sociales en línea; también amenazas y contenido sexista dañino y zoombombing (interrupciones durante llamadas de Zoom por personas que no han sido invitadas) que muestran material sexualmente explícito y con tintes raciales, así como “ataque de troles” o “doxting””.



El estudio Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Lo que es virtual también es real recoge que el ciberacoso afecta a alrededor de 9.4 millones de mujeres en México y aquellas que se encuentran entre 18 y 30 años son las más atacadas en los espacios digitales. Las agresiones la mayoría de las veces son cometidas por personas conocidas.



Además, las mujeres enfrentan más ciberacoso de índole sexual, como insinuaciones sexuales (40.3%) y fotos o videos con contenido sexual no solicitado (32.8%.), y los porcentajes de ciberacoso tienden a ser similares en todos los niveles de escolaridad (básica, media superior y superior).



Cabe señalar que México no es la excepción, ya que los estudios indican que el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea; el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres, el 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, y una de cada cinco usuarias de Internet vive en países donde el acoso y el abuso de las mujeres en línea es extremadamente improbable de ser castigado.



Las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y el uso de las redes sociales para acceder a ellas y reclutarlas va en aumento en el contexto de la pandemia. Además, el costo económico de la violencia en línea también podría dispararse en momentos en que el uso de internet está aumentando. Por ejemplo, el abuso y el “ataque de troles” en línea en Australia ya cuesta a la economía cerca de 3 mil 700 millones.



“La investigación previa a COVID-19 revela varias consecuencias de la violencia contra mujeres y niñas en línea, por ejemplo, algunas mujeres experimentan niveles más altos de ansiedad, trastornos de estrés, depresión, trauma, ataques de pánico, pérdida de autoestima y una sensación de impotencia en su capacidad para responder al abuso. Estos sentimientos pueden aumentar en un contexto de cuarentena y aislamiento a lo largo de diferentes oleadas de la pandemia, ya que las mujeres están confinadas en sus hogares con elementos adicionales de estrés económico, social y político y un mayor riesgo de violencia doméstica”.



Asimismo, el documento elaborado por ONU Mujeres indica que las consecuencias y los daños causados por las diferentes manifestaciones de la violencia en línea guardan una estrecha relación con el género, habida cuenta de que las mujeres y las niñas sufren un estigma particular en el contexto de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado.



“Las formas de violencia digital contra las mujeres y las niñas están asociadas con impactos psicológicos, sociales y de salud reproductiva y, a menudo, con violencia sexual y física fuera del espacio virtual tanto para las víctimas como para las sobrevivientes. Algunos grupos de mujeres, incluidas las blogueras, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, indígenas, lesbianas, bisexuales, transgénero, y con discapacidades son particularmente víctimas de la violencia digital”.



“Una grave consecuencia de la violencia de género en línea y facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación es una sociedad en que las mujeres ya no se sienten seguras en línea o fuera de línea, debido a la impunidad generalizada de los autores de la violencia de género”.



Especialistas refieren que esta problemática se traduce en aislamiento social, que lleva a las víctimas o supervivientes a retirarse de la vida pública, incluidos la familia y sus amistades, y la movilidad limitada, es decir, la pérdida de libertad para desplazarse en condiciones de seguridad. Asimismo, produce acciones de autocensura como el uso de seudónimos, perfiles bajos, suspensión, desactivación o supresión de sus cuentas en forma permanente o incluso abandono de la profesión por completo se suman a este escenario.



Por todo ello, consideran que el potencial personal y colectivo de las mujeres y niñas se fortalece a través de la construcción de un internet libre de violencias y de la generación de espacios de conexión, comunicación y creación que visibilizan los saberes y fuerza de ellas.



“A través de la integración de las voces de la diversidad de mujeres y niñas y sus historias compartidas en el espacio digital, se contribuye a romper las normas establecidas, y a imaginar y materializar nuevas narrativas y referentes del ser mujer, fomentando así́ la transformación de normas sociales y culturales, y de estereotipos de género”.