Pandemia amenaza avances en igualdad de género: ONU Mujeres

Las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia y la pérdida de empleos asociada a ella podrían amenazar los insuficientes avances logrados en materia de igualdad de género, afirma en el informe Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19, elaborado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Sobre la base de encuestas de hogares de los países, se calcula que al finalizar el año, la tasa de pobreza de las mujeres en la región aumentaría a 37.4%, lo que equivale a una variación del 22% con respecto a 2019 y significa que alrededor de 118 millones de mujeres se encontrarán en situación de pobreza.Asimismo, la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo informal y en los sectores de menores ingresos las deja más expuestas a las condiciones adversas de la crisis y refuerza los vínculos perversos de la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo.Se espera que la tasa de desocupación femenina alcance el 15.2%, cifra que supone un aumento de casi seis puntos porcentuales en la tasa de desocupación con respecto al año anterior. Esta cantidad incluso podría verse incrementada, ya que más de la mitad de las mujeres están ocupadas en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica, como comercio, hogar, manufacturas, turismo, servicios administrativos y de apoyo y actividades inmobiliarias.El documento elaborado por el consultor de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Julio Bango, refiere que la actual distribución de las responsabilidades de los cuidados es sumamente desequilibrada, recayendo principalmente en los hogares y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres.“A pesar de su importancia, este trabajo sigue siendo invisibilizado, subestimado y desatendido en el diseño de políticas económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Como reflejo del estereotipo de la feminización del cuidado, en el ámbito del trabajo de cuidados remunerados, las mujeres también están sobrerrepresentadas en estos empleos caracterizados en general por una baja remuneración y condiciones laborales precarias”.El estudio indica que la pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la insostenibilidad de su actual organización. Asimismo, considera que la crisis desencadenada está generando consecuencias sociales y económicas para todas las personas, pero particularmente para las mujeres, muchas de ellas estrechamente relacionadas con los cuidados.Las mujeres están en la primera línea de la respuesta al COVID (trabajadoras del sector salud, cuidadoras en ámbitos institucionales o domiciliarios), sin embargo, muchas trabajan sin los protocolos ni las medidas de protección necesarias, especifican.En este ámbito, las trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial dentro de la respuesta a la emergencia por el papel central que juegan en el cuidado de los menores de edad, personas enfermas y en situación de dependencia, así como el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del virus. Sin embargo, también son uno de los principales colectivos afectados por la crisis.“Lo anterior se debe, entre otras razones, a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector, caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”.En cuanto al trabajo de cuidados no remunerado al interior de los hogares, “en América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, esta situación se ha visto agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria”.Derivado de lo anterior, “la construcción de sistemas integrales de cuidados es un factor fundamental para el logro del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, y un elemento clave para la recuperación socioeconómica, al convertirse en un generador directo e indirecto de empleo y un facilitador de que otros sectores de la económica funcionen adecuadamente”.Por ello, los organismos internacionales hicieron un llamado a los gobiernos de la región a colocar los cuidados en el centro de sus respuestas al COVID-19, creando paquetes de incentivos, promoviendo sistemas integrales que aseguren el acceso al cuidado de las personas que lo requieren y garantizando los derechos a las personas que los brindan.“Si no se propician cambios en el mercado laboral para facilitar la conciliación entre trabajo remunerado y responsabilidades de cuidados de las familias, ni se aborda de manera urgente la reorganización social de los cuidados para promover la corresponsabilidad entre el estado, el sector privado, la comunidad y los hogares, será imposible que muchas de las mujeres puedan retomar las actividades para la generación de ingresos y se reincorporen plenamente a la actividad económica remunerada”.En el ámbito del cuidado remunerado, este cambio transformador debe hacerse atacando las condiciones laborales precarias bajo las que se realiza y los bajos salarios que perciben las personas que laboran en la educación, la salud, los cuidados personales y el hogar. A su vez, se debe hacer frente a la invisibilidad, la falta de reconocimiento y a las desigualdades que operan al interior de las viviendas.“Los cuidados remunerados y no remunerados son fundamentales para el sostenimiento cotidiano de la vida y el funcionamiento del sistema económico, pero no deben continuar operando sobre las bases que sustentan y profundizan las desigualdades de género y limitan el empoderamiento de las mujeres”, apunta el informe.En consecuencia, es fundamental que las medidas y planes de contingencia para mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y los planes de recuperación socio económica de mediano y largo plazo, coloquen las políticas de cuidados en el centro del diseño y la implementación.Derivado de lo anterior, ONU Mujeres y CEPAL proponen la implementación de políticas de cuidado durante la emergencia sanitaria y la crisis del COVID-19, como asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios, garantizando a quienes se emplean en los mismos que puedan hacer su trabajo de manera segura, y expandir la protección de las personas que desempeñan tareas de cuidado tanto de forma remunerada como no remunerada.Asimismo, piden promover medidas para facilitar que las personas con responsabilidades de cuidado, puedan compatibilizarlas con el trabajo remunerado; fomentar una mejor distribución de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, y priorizar el acceso a los alimentos y servicios básicos para aliviar el trabajo doméstico y la carga de cuidados no remunerados.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund