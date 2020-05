Pandemia antiecológica: confinamiento aumenta uso de plásticos desechables

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, lamentó que con la contingencia sanitaria hayan aumentado los residuos desechables.



"Hay varios factores que se están modificando en la recolección. Hay un aumento en la generación de residuos porque la gente está consumiendo más en sus hogares y menos en los sitios comerciales, me refiero al tema de los alimentos para llevar. Los sectores de la población de vivienda media y residencial, están aumentando el consumo de alimentos de servicio a domicilio, desechables y unicel".



Aunque en meses pasados en Cabildo se aprobaran diversas reformas al Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Xalapa, para eliminar de forma gradual el uso de bolsas, empaques, popotes, unicel y objetos plásticos desechables en todos los establecimientos comerciales y de servicios de la ciudad, la pandemia también ha repercutido en el medio ambiente.



De acuerdo al funcionario municipal, otra de las problemáticas que se están suscitando, es que la ciudadanía xalapeña sigue sin entregar los residuos sólidos sin separar.



"Nos preocupa el tema de los residuos sanitarios. El gobierno federal nos mandó unos lineamientos para el manejo de este tipo material. Esto implica que las personas empiecen a separar. No estamos viendo un comportamiento cívico de la gente, si no estamos viendo que la gente respete la sana distancia a la hora de hacer sus compras, pues se suma esto a los comportamientos inadecuados".



Olivo Escudero, solicitó que donde exista un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, los desechos deben guardarse en bolsas transparentes y guardarlos por 72 horas para después entregarlos a camión de recolección.



"Esto es algo básico que México tomó como lo están haciendo otros países. En teoría todas las personas tendrían que estarlos acatando, pero volvemos a que la gente no hace caso ni siquiera para no salir. Ahora más que nunca debemos estar separando los residuos como una muestra de solidaridad con los trabajadores de limpia", concluyó.