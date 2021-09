Pandemia ayudó a crecer a colectivo artesanal y a aumentar sus ventas

A un año de su creación, el colectivo artesanal “Mexicanísima” pasó de 8 a 40 integrantes. La pandemia vino a elevar sus ventas y a aumentar la creatividad de las porteñas.



Liliana Dehesa, integrante de la organización, aseguró que también gente de otros estados colabora con ellas y esperan poder seguir repuntando en su actividad con el paso del tiempo.



"El 11 de septiembre hacemos un año para cumplir en la tienda física, somos 40 artesanos desde gran variedad de productos para impulsar a la familia mexicana, lo que favorece es que haya ingreso para la familia desde accesorios, bolsas y demás", dijo.



Recordó que actualmente hacen envíos nacionales e internacionales y entre lo ofertado hay bisutería, jugos, cosméticos naturales, bolsos, diademas, accesorios, zapatos, todo hecho en México y de forma artesanal.



"Somos todos de Coatzacoalcos, pero hay invitados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán que complementan lo que no tenemos de aquí", aseguró.



La emprendedora añadió que sus ventas incrementaron por la pandemia y manifestó que tienen promociones para que sigan aumentando.



"Ha sido complicado, sin embargo hemos tenido apoyo de clientes que han sido el pilar de esto, si no hay quien compre no podríamos seguir adelante", finalizó.