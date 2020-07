Pandemia casi acaba con tránsito de migrantes por Veracruz

La situación sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus generó la disminución del paso de migrantes centroamericanos, reconoció el titular de la Dirección General de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante Igual.



El funcionario, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado, puntualizó que el flujo migratorio por el Estado y el resto del país decreció hasta en 95 por ciento.



“Se ha disminuido en un porcentaje muy alto, estamos calculando en días anteriores casi un 90 por ciento y yo creo que ahorita con las cifras será mucho más, estamos hablando que casi un 95 por ciento se ha disminuido el paso de migrantes”, expuso.



Mencionó que tan sólo los movimientos para retornar a los migrantes a sus países de origen por los diversos medios, es decir por tierra o aire, se encuentran casi detenidos en su totalidad.



“El paso de migrantes por México es muy bajo, por Veracruz también, vamos a hablar en general de México, es muy bajo el paso, al grado que se ha ido las conducciones que le llaman cuando sacan migrantes por autobús o por avión, en este momento están prácticamente detenidas”.



Asimismo, en lo que se refiere a las estaciones migratorias que administra el Instituto Nacional de Migración (INM), en territorio estatal se encuentran con muy pocos migrantes.



“Lo que son las estaciones migratorias del Instituto están con muy bajo nivel de población, no porque el Instituto no esté haciendo su trabajo, sino porque no están pasando los migrantes”, explicó al destacar que en la actualidad no se ven migrantes en los cruceros de calles como Xalapa, Boca del Río o Veracruz.



“Lo vemos hasta en la calle, no vemos a las familias de migrantes en los semáforos pidiendo dinero para su viaje, no se ve aquí en Xalapa, ni en Veracruz, en Boca del Río tampoco se ve, toda esa zona que era muy común”, dijo.



Finalmente, Enrique Escalante apuntó que en la actualidad, la frontera de los Estados Unidos con México se encuentra con mayor seguridad, para evitar el paso por la contingencia sanitaria del COVID-19.