Pandemia, catalizador de una transformación de fondo: escritor

El escenario actual es muy complejo, donde definitivamente hay varias transformaciones tanto políticas como económicas e institucionales en curso, lo cual aumenta la dificultad de poder saber si va culminar en la estructuración de un nuevo orden mundial, indicó Christian Cruz Castro, coautor del libro "Metamorfosis económica, social y organizacional. Efectos de una catástrofe mundial de salud"."Estamos cursando una tensión geopolítica sin precedentes que tiene varios frentes, no sólo tiene repercusiones económicas y políticas, sino también alimentarias y de seguridad nacional".Y dijo que incluso se debe observar que no se ha resuelto de todo el tema de la salud, "entonces el escenario es complicado y creo, el ciudadano debe pensar en lo que tiene a desarrollar a nivel micro".Por eso dijo que es necesario prepararse y aprovechar cada una de las oportunidades, pues vivimos en una época donde nos toca transformarnos juntos.Añadió que la pandemia es un catalizador, pero hay que tener presente las transformaciones de fondo que ya estaban en camino."El impacto de la pandemia ha exacerbado los procesos como el del modelo capitalista, no significa que vaya a cambiar pronto este modelo, pero ya se observa un desgaste con repercusiones en el comercio internacional por ejemplo".Esta tarde fue presentado el libro en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información (USBI) de Ixtaczoquitlán, esto por parte de la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Veracruzana.