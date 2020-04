Pandemia complica a padres en pleitos jurídicos la convivencia con hijos

La contingencia sanitaria ha dificultado aún más la convivencia entre hijos y padres que se encuentran en procesos jurídicos.



De acuerdo al abogado Agustín Carpio Pérez, resulta complicada la convivencia para menores y padres que están presos y si muchas veces no era permitida por el tutor, ahora se suma la pandemia de COVID-19.



"Esto está siendo aprovechado lamentablemente por algunos de los padres que tienen la custodia del menor y no permitir la convivencia. Si de por sí ya estábamos en un procedimiento judicial en donde la convivencia no se permitía, ahora, con esta situación, se ve mucho más afectada".



En ese sentido, mencionó que si bien el contacto físico pudiera ser descartado, los juzgados deben proporcionar los elementos necesarios y dar la facilidad de hacer videollamadas.



"Considero que estas convivencias deben continuar. Tenemos alternativas. La infraestructura de los juzgados en Veracruz tienen la capacidad para poder hacer convivencias vía virtual como se está haciendo la propuesta en algunos otros sectores".



Asimismo, comentó que desde el 18 de marzo, se decretó por parte del Poder Judicial que quedaban suspendidas todas las diligencias no tan básicas y esto incluía las visitas.



"Si pensamos que será hasta junio, que es una fecha muy probable solamente, no tenemos la certeza de que vaya a terminar en esta fecha, al Poder Judicial le corresponde dar una estrategia. Considero que es ahora cuando el juzgado virtual tiene que empezar a hacer sus actividades de manera completa", concluyó.