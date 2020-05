Pandemia con efecto negativo en lo económico y social, pero positivo en lo ambiental

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto negativo tanto en lo económico como en lo social, pero también uno positivo en lo ambiental, destacó el doctor Julio Díaz José, al ofrecer la videoconferencia “Cambio climático en tiempos de pandemia” a alumnos del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Zongolica.



A través del canal de YouTube WEBITSZ, el autor en el panel intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas para elaborar el Sexto Informe de Evaluación, explicó que en el país al menos la mitad de la población está en el sector informal, por lo que para poder ganar su sustento tiene que salir de casa, pero con la restricción que hay por la pandemia, su situación económica es complicada y no hay bienestar en las familias.



Otra consecuencia negativa, indicó, es de carácter social, pues al estar confinadas en el domicilio las personas sufren ansiedad, estrés.



Sin embargo, destacó, otra consecuencia que ha tenido el coronavirus es ambiental, con la disminución de las emisiones de carbono al estar la población en encierro domiciliario.



Indicó que ningún otro evento había causado ese impacto en las emisiones de CO2 como lo ha hecho la pandemia del COVID-19 en pocos meses, con cifras significativas como la reducción de las emisiones de Nueva York en 10 por ciento en el mes de marzo y hasta 72 por ciento de las mismas en París.



No obstante, el especialista reconoció que los pronósticos en el tema del cambio climático no son buenos y está previsto que la temperatura se incremente 4.8 grados centígrados en el 2100, lo que tendrá consecuencias en el incremento de consumo de energía y otras como migraciones y escasez de alimentos.