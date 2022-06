Pandemia, conflicto ruso y cierre de puertos impactan a producción de acero mexicano

La pandemia que impactó al mundo desde hace 3 años sumado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania así como el cierre de puertos en China por un rebrote de COVID 19, han generado un desplome en la producción del acero, lamentó el empresario del ramo, Edgar Chahín."No es solo el acero o la materia prima que se escasea, el mundo vive una situación difícil y los liderazgos en todos lados están haciendo cosas raras, que cuando los precios del acero se empezaron a estabilizar, surgen otras cosas", señaló.El acero, dijo, es un bien que existe en todo el mundo, nosotros antes importábamos una parte importante de lo que consumimos de chatarra, pero hoy importamos la mayoría porque no hay generación de chatarra en México.Para los empresarios del ramo, añadió, la disminución económica en México no permite que pongamos suficiente materia prima y por otro lado en el mundo se suceden estas cosas y todo se fue al cielo.Añadió que derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania se distorsionaron aún más las cadenas logísticas de una forma terrible, y las actividades económicas en varios estados en México no fue la excepción.Se sumó la desconfianza por invertir en México y el desabasto de materias primas, pues citó de ejemplo que si una empresa quiere comprar un camión no los hay en existencia y toman pedido para entregarlo en un año y eso no es posible para los sistemas productivos.Rusia y Ucrania, añadió, ahora le complican la vida al mundo, porque son productores muy importantes en energéticos, alimentos, fertilizantes y acero.Añadió que a todo lo anterior se le suma el cierre de los puertos de China derivado al repunte de pandemia de Covid-19 lo cual generó que cerca de 800 barcos con mercancías se quedaran varados.