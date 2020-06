Pandemia de coronavirus está "empeorando" en el mundo, advierte la OMS

La pandemia de coronavirus está empeorando en todo el mundo, aseguró el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa telemática desde Ginebra.



Además, la Organización Mundial de la Salud advirtió que "la complacencia es la mayor amenaza" para los países que están superando la pandemia y advirtió del riesgo de nuevas oleadas en lugares donde se están produciendo concentraciones de personas, en particular las protestas contra el racismo.



"Debemos seguir atentos para que no haya nuevas oleadas, sobre todo porque las concentraciones de gentes se están reanudando en muchos países", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su rueda de prensa regular para informar de la evolución de la pandemia.



"La OMS apoya la igualdad y el movimiento global contra el racismo y alentamos a los que protestan alrededor del mundo a que lo hagan de una forma segura. Tanto como sea posible, mantengan al menos un metro de distancia de los demás, lávense las manos y lleven una máscara si participan", recomendó el jefe la OMS.



El responsable operacional de la lucha contra el Covid-19, Mike Ryan, recordó que para que haya contagio se requiere haber estado en contacto prolongado con una persona enferma y que, en principio, en manifestaciones multitudinarias "no se cumple la definición de contacto".