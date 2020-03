Pandemia de coronavirus podría destruir hasta 25 millones de empleos en el mundo

La pandemia de coronavirus podría desencadenar una crisis económica global y destruir hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si los gobiernos no actúan en forma rápida para proteger del impacto a los trabajadores, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo.



"Sin embargo, si vemos una respuesta internacional coordinada, como sucedió en la crisis financiera global del 2008/9, entonces el impacto del desempleo global podría ser significativamente menor", dijo la OIT.



La organización llamó a que se tomen medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores en el lugar de empleo, estimular la economía y apoyar los empleos e ingresos.



Dichas medidas deberían incluir el aumento de la protección social, el apoyo a la conservación del empleo a través del trabajo en jornada reducida o las licencias remuneradas, así como la desgravación financiera y fiscal, incluso para las micro, pequeñas y medianas empresas, agregó la OIT.



EU Y EUROPA ABREN LA CARTERA ANTE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS



Basándose en diferentes escenarios para el impacto de la epidemia en el crecimiento económico global, la OIT estimó que los desempleados a nivel global aumentarían entre 5.3 millones (escenario "bajo") y 24.7 millones (escenario "alto").



En comparación, la crisis financiera mundial de 2008/9 aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas.



"Esto ya no es solo una crisis mundial de salud, también es una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un gran impacto en las personas", dijo el director general de la OIT, Guy Ryder.



"En 2008, el mundo presentó un frente unido para abordar las consecuencias de la crisis financiera y se evitó lo peor. Necesitamos ese tipo de liderazgo y resolución ahora", agregó.



El informe de la agencia de la ONU sugiere que el mundo debe prepararse para un "aumento significativo del desempleo y el subempleo" a raíz del coronavirus.



El futuro del empleo también dependerá de que los países donde hoy los casos todavía son pocos eviten la propagación del virus dentro y fuera de sus fronteras.



Lo que no se puede negar es que hasta en el escenario más positivo posible los trabajadores resultarán perjudicados, como lo fueron durante la última crisis económica hace más de una década, cuando el desempleo aumentó en 22 millones, recuerda el análisis de la OIT.



En estas circunstancias también el subempleo aumentará, ya que la crisis redundará en menores salarios y más horas de trabajo, mientras que las personas que trabajan bajo el régimen de independientes o "autoempleados" sufrirán igualmente por el declive del consumo.