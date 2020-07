Pandemia de coronavirus provoca abandono de mascotas, en Poza Rica

La contingencia sanitaria que ha provocado el COVID-19 en Poza Rica ha dejado como saldo el abandono de perros y gatos, quienes han sido localizados en la calle en indefensión y muchos de estos casos por falta de recursos económicos de sus tutores que resultaron afectados por la crisis que deja la pandemia.



En el Día Mundial del Perro, la activista por la defensa y protección animal, Ángeles Dorantes, dio a conocer a través de sus redes sociales que encontró cerca de 30 perros en situación de calle y considera que aun en México no hay nada que celebrar ya que no son tomados en cuenta como un integrante de la familia.



Lamentó que hay demasiados casos de maltrato, por diversión o por falta de sensibilidad para la protección animal. Ahora con la pandemia por el coronavirus, dijo que no tiene contabilizados los casos que ha atendido en los últimos meses pero advierte que hay más abandono de mascotas, en algunos casos cuando se creía que los perros y gatos serian transmisores de COVID-19.



Este día le fue reportado el hallazgo de 30 perros que se encontraron en situación de calle porque los adultos que les cuidaban tuvieron que prescindir de los cuidados ya que no tienen el dinero para continuar con la manutención.



La contingencia sanitaria obligó que servicios como el Centro de Salud Animal que está a cargo del Ayuntamiento de Poza Rica redujera la atención.



Se ha logrado el apoyo del director de Desarrollo Social y Humano, Abelardo Aguirre y pretende reanudar la cobertura a la protección animal pero les falta personal, lo cual es insuficiente.



Por tanto, Ángeles Peluditos como organización civil está atendiendo los llamados ciudadanos, en el caso de las mascotas que fueron rescatadas este día se les realizó la revisión médica y se les desparasitará, pero también hizo el llamado a la ciudadanía con donaciones económicas o en especie para que se pueda atender a los perros y gatos que están en calle.



Mencionó necesario que se trabaja en campañas de sensibilización ante los cuidados que requiere toda mascota, ya que en los casos de abandono esto se convierte en un problema de salud pública, porque en el contagio del coronavirus