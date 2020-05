Pandemia de COVID-19 sí ha implicado mucha erogación de dinero para Orizaba

Aunque no quiso revelar cifras, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que el tema del COVID-19 sí ha implicado mucha erogación de dinero para el Ayuntamiento pero que aún se tienen recursos económicos para seguir haciendo frente a la epidemia, aunque se tendrá que cuidar mucho.



"Primero, hemos dejado de tener muchos ingresos como lo de parquímetros, BIORI, teleférico, los locales que tenemos en renta en la Plaza Río, en la Alameda no están generando recursos porque están cerrados".



Y es que las despensas que se han entregado, los cubrebocas que se han regalado, el operativo de descacharrización el cual ha tenido como resultado que 300 toneladas de basura se retiraran de las casas y que ayuda a prevenir en el tema del dengue, también han significado una erogación de dinero.



Apuntó que todavía se tiene dinero pero se debe cuidar mucho para poder aguantar lo que resta de la epidemia. Y es que también enfatizó que la autoridad se está preocupando y ocupando por ayudar a quienes menos tienen pero que sean ciudadanos de Pluviosilla.



"Pero de alguna manera estamos ayudando a gente de otros municipios. Por ejemplo, los locatarios de los diversos mercados de la ciudad son 8 mil pero de estos, 5 mil 300 no son de Orizaba pero ellos se ven beneficiados por parte de nosotros porque trabajan aquí".



En referencia a los meseros que han estado boteando en las calles de la ciudad, el munícipe dijo que el hecho de que estén efectuando esta actividad también se convierte en un foco de transmisión del COVID-19.



"Nosotros con los meseros ya platicamos y entregamos las despensas, ya los hemos apoyado, a los meseros banqueteros y de cantinas y bares que son los afectados. Somos solidarios con ellos pero ellos también deben apoyarnos".



Explicó que de los 140 meseros de banquetes que pidieron apoyo, sólo 40 eran de Orizaba. "Nosotros tenemos recursos limitados, no podemos darles despensas a todos los que se nos presenten, pues la idea es apoyar a la gente del municipio. No podemos abrir las despensas a los ciudadanos de otros municipios".