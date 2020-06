Pandemia deja sin fiestas de graduación y viajes a estudiantes, en Veracruz

Miles de alumnos de nivel básico y medio superior se deberán conformar con una graduación virtual, tras concluir un periodo escolar incierto, como resultado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y la suspensión de actividades desde el pasado mes de marzo.



Con ello, los graduados no solo terminaron sus clases en el confinamiento, si no también les fueron suspendidas fiestas de graduación, misas, viajes de fin de cursos y la posibilidad de volverse a reunir con compañeros y docentes, lamentaron asociaciones de padres de familia.



En la región del valle de Orizaba se suspendieron decenas de eventos para graduaciones de universidades, bachilleratos, secundarias y primarias que acostumbran festejar con un convivio, toda vez que autoridades sanitarias cancelaron tanto eventos públicos como privados con aglomeración de gente.



Tan solo el Director general del Tecnológico Nacional de México, TecNM, Pompeyo Quechulpa Pérez, señaló tras la reunión general virtual sostenida con homólogos de los diversos campus que se dio cumplimiento a las disposiciones sanitarias conforme a lo acordado para el cierre del ciclo escolar 2019-2020.



Con ello y tristemente se da paso a las ceremonias de graduación virtual a partir del próximo 22 de junio, en los campus Tezonapa y Tequila, posteriormente Nogales y Tehuipango, mientras que en fechas similares los bachilleratos y secundarias realizarán lo conducente.



Sobre el aprovechamiento en línea, los talleres de regularización y métodos de evaluación, tanto profesores como alumnos y padres de familia concuerdan en que ha sido una enseñanza sui géneris, en que la falta de infraestructura ha sido deficiente, pues no todos los alumnos cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su aprendizaje.