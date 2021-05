Pandemia deja sin serenatas a mamás, músicos no son contratados

Las contrataciones de serenatas para este Día de la Madre no son las que se esperaban, indicó Raúl Mendoza, integrante del grupo musical “Los Virreyes de Xalapa”.



Para este dúo de música romántica la pandemia ha afectado su actividad, pues el año pasado no registraron ninguna serenata durante este festejo a las madres y para este lunes, sólo pudieron agendar cuatro, cuando esperaban muchas más.



“En general suele ser un día movido que el resto, las fechas fuertes para trabajar, pero con la pandemia la actividad bajó bastante, en el caso de nosotros esperábamos tener más actividad de la que tenemos confirmada, normalmente suele ser una fecha llena en la noche”, detalló.



Entrevistado, señaló que esta falta de contrataciones, puede deberse a la crisis económica que viven las familias, además de que acepta que la música en vivo es un lujo que no es indispensable.



No obstante, aseguró que hicieron ajustes a sus precios para que las familias puedan tener acceso a este regalo que no pasa de moda, aun así, admitió que no tuvo el impacto esperado en sus clientes.



“Intentamos hacer un ajuste en el costo que manejamos, somos flexibles, nos adaptamos a los presupuestos y esta vez hicimos una reducción de nuestros costos para captar más clientes, no siempre hacemos esto, para que la gente lo sienta más accesible; sin embargo, no tuvo gran efecto, la situación no está para este tipo de lujos, hay que decirlo, no es algo indispensable”, comentó.



Refirió que para este sector los meses pasados han sido “duros”, lo que orilló a algunos compañeros a buscar otro tipo de trabajos para sobrevivir y llevar lo necesario a sus familias.



“El año pasado fue nada lo que tuvimos de trabajo el 10 de mayo, no dejó de ser duro porque son fechas con mucha actividad. Nosotros dependemos de esto, no tenemos sueldos fijos ni nada de esto. Compañeros se han tenido que dedicar a la albañilería, a la fontanería y esto no es motivo de vergüenza”, explicó.



Por ello, Raúl pidió a quienes pueden pagar este servicio, contratar a los músicos, pues se trata de un sector muy afectado.



“Que busquen este servicio, en nuestro caso la sana distancia prevalece, el uso del cubre bocas, pues la situación no está para relajarse”, finalizó.