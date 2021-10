Pandemia dejó a la danza sin espacios

El director del "Houston Ballet II", Claudio Muñoz, aseveró que estos dos años de pandemia del COVID-19, los bailarines han estado inválidos, pues no han tenido espacios en donde desarrollar su arte."No sé si se ha perdido talento por la pandemia, pero los alumnos han estado inválidos por dos años, porque la danza necesita espacio, se necesita de un piano, de un maestro, de un espejo y muchas cosas que no se han tenido durante dos años. Es como tener un pianista sin piano por dos años".Dijo que las becas que se otorgan en eventos como el Festival Internacional de Danza, YAGP México "Youth American Grand Prix México", todas juntas se traducen en cantidades de miles de dólares, sin embargo este año será difícil pues por la pandemia han estado mirando a los alumnos por medio del zoom."Los alumnos han estado haciendo clases en la cocina, en el living y eso es difícil, entonces vamos a tener que dar las becas por talento, posibilidades. Todo lo que vamos a ver este año será desde otro punto de vista, no como producto acabado sino producto en formación, porque después de dos años poner a los alumnos en un Lago de los Cisnes a bailar, es una tarea titánica, pero sí va haber muchas becas".Añadió que México y Orizaba están siendo líderes en el mundo en materia de danza, porque en ninguna parte se está haciendo lo que se está realizando en Pluviosilla al referirse al festival."Después de aquí de México, otros países ahora creo efectuarán grandes acontecimientos de danza"