Pandemia dejó sin trabajo a quienes laboran en panteones

Los trabajadores que apoyan en las tareas de limpieza de las tumbas en el Panteón Xalapeño se quejaron por la falta de ingresos que han padecido en más de un año que lleva la pandemia del COVID-19, ya que al cerrarse este lugar, se quedaron sin laborar.



Explican que en todo este tiempo se “tuvieron que rascar con sus propios uñas”, ya que no tuvieron apoyo del Gobierno estatal ni del municipal.



“Esporádicamente recibimos la ayuda de nuestras organizaciones a las que estamos afiliados, pero fue muy poca, pues son muchos los afiliados que, al igual que nosotros, quedamos desempleados”.



Uno de los trabajadores informales que dijo llamarse Pedro comentó que se creía que este 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre, iba a ser distinto, sin embargo, “ya es mediodía y no nos ha caído nada, ni siquiera para el refresco”.



“En años anteriores, a esta hora ya habíamos ganado para el desayuno y para llevar algo de sustento a nuestras casas, pero hoy no un centavo ha caído. La gente prefiere ahorrarse los casi 100 pesos que cobramos por limpiar las tumbas y realizar ellos mismos la limpieza que contratarnos”, dijo.



Explicó que la pandemia, además de llevarse a seres queridos, golpea su economía.



“Sobre todo a los que ya somos adultos mayores, a quienes ya nadie quiere emplearnos”.



Y es que en este cementerio, a cargo de la Secretaría de Salud, realizan las actividades de limpieza de las tumbas unas 60 personas, entre hombres, mujeres y niños, qué de esta manera pretenden llevar un poco de dinero para el sustento familiar.