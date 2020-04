Pandemia del coronavirus, situación pasajera de la que saldremos pronto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia del coronavirus COVID-19 es una situación pasajera y una crisis transitoria de salud pública y económica de la que, indicó, se saldrá pronto.



“Quiero darle confianza, seguridad al pueblo de México, de que (el coronavirus) se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría (que es) una crisis transitoria de salud pública; incluiría también lo económico. Crisis transitoria, esto significa que vamos a salir pronto”, sostuvo.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta contingencia no significa una debacle, porque “son muchos más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas”.



“Es mucho pueblo, es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad; el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza del pueblo de México”.



El mandatario adelantó que hablará sobre este tema en su informe de gobierno trimestral que presentará este domingo en Palacio Nacional.



“Quiero agradecer mucho al pueblo y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social política. Quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios”.



López Obrador señaló que la sociedad mexicana se está portando “al 100”, y se está demostrando, agregó, que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente.



“(Quiero) pedirle que sigamos así, que sigamos cumpliendo. Que si no tenemos necesidad, que no salgamos de nuestras casas y que nos cuidemos; que nos congreguemos familiarmente, que sigamos contando con la protección familiar que es el núcleo básico”, destacó.



“La familia en su amplia extensión comunicación, connotación, la familia moderna, la familia de México es la institución de seguridad más importante del país, y eso y es una peculiaridad y una característica de México; no se da en todos los países y en estos momentos es necesaria la fraternidad”, concluyó.