Pandemia del COVID-19 está lejos de haber terminado: OMS

La pandemia de coronavirus está “lejos de haber terminado”, advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que no habrá manera de derrotar a esta enfermedad sin unidad.



En conferencia de prensa, el funcionario dijo que la OMS “sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa del Este, Latinoamérica y algunos países asiáticos”.



Detalló que “hay casos y muertes sin reportar en muchos países de estas regiones, como en todas, debido a la baja capacidad para hacer pruebas”.



Insistió en que “este virus no será derrotado si no estamos más unidos… explotará las grietas entre nosotros y seguirá causando daños. Se perderán vidas”.



El experto subrayó que la OMS “brinda la mejor asesoría que puede con base a pruebas científicas pero cada país puede aceptarla o no, asumen su responsabilidad y no tenemos potestad para que se acaten nuestras recomendaciones”.



Recordó que desde el 30 de enero, el organismo declaró emergencia internacional por el avance del COVID-19, “cuando sólo había 82 casos fuera de China, ninguno de ellos en Latinoamérica”.



Cualquier país, indicó, “habría podido activar entonces medidas de salud pública y creo que esto ya demuestra que se debe escuchar la asesoría prestada por la OMS”.