Pandemia dificulta que madres trabajadoras accedan a empleo formal

Las barreras de acceso al empleo remunerado formal se han acrecentado con la pandemia y, sin medidas proactivas tanto desde el ámbito laboral como en materia de cuidados, en vez de cerrar la brecha de acceso a este tipo de empleo, será́ cada vez más un “privilegio” para una madre en nuestro país acceder a un trabajo digno, así lo señala el estudio Los efectos de la pandemia de COVID-19 en mujeres madres en circunstancias de teletrabajo, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México señala que



“Si bien se había detectado una erosión de la participación de las mujeres en la población económicamente activa, aquí se observan algunas razones de dicha erosión; la presión laboral insostenible, los arbitrajes permanentes entre vida laboral y labores del hogar y cuidados, la socialización fallida del costo de los cuidados son algunos de estos factores”.



El estudio recoge diversos datos que muestran el incremento de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres frente al trabajo remunerado y formal. Por ejemplo, en América Latina, 74% de las madres han asumido el apoyo a la educación a distancia en el hogar frente al 4.8% de los padres. También un 87.7% de las madres son quienes mantienen la comunicación con las escuelas frente a un 5.4% de los padres. En México, en términos de salud mental y física, el 56% de las mujeres declararon sentirse más cansadas que antes de la pandemia, en comparación con el 39% de los hombres.



Asimismo, refiere que, aun cuando las 57 madres trabajadoras entrevistadas representan el pico del iceberg, su testimonio permite entender que la organización de la sociedad pone en desventaja a las mujeres, dado su potencial involucramiento con las labores domésticas y de cuidado en proporción mucho mayor a los hombres.



La necesidad de improvisar ante la transformación repentina de estructuras establecidas a causa de la contingencia sanitaria hizo que las mujeres, particularmente las madres, tuvieran que absorber las cargas de las labores del hogar y de cuidado, poniéndolas “en jaque de modo sistémico” y “empujándolas a asumir de manera desbalanceada los costos de este ajuste”, expone el informe.



“Ante el quiebre del pacto social establecido en que, por lo menos una parte del día, una fracción de las labores de educación y cuidados eran externos a los hogares, las madres han estado en primera línea del contingente de cuidadores de emergencia. Ello, dejando de lado el tema de cuidados sanitarios, es determinante para enfrentar la crisis epidemiológica”.



“La instalación repentina de los centros de trabajo en los hogares reveló que la separación entre vida profesional y vida personal, más que una realidad empírica, resulta ser una construcción frágil. Las mujeres no han esperado a la pandemia para organizar minuciosamente la articulación de sus responsabilidades laborales con las necesidades de su hogar. En línea con el hecho de que estaban a cargo de ello, a raíz de la asignación sexuada de roles antes de la crisis derivada de la COVID-19, asumieron la reconfiguración de esta organización, a costa de su desempeño laboral y su vida personal, con una agudización inédita de riesgos en su salud física y mental.



El informe considera que la idea de que lo laboral y lo personal son dos esferas separadas es un “mito”, e indica que reconocerlo con medidas concretas de política pública y a través de normas y estructuras institucionales es más apremiante que nunca. “Lo anterior no implica que se mezclen ambas esferas, sino que, al contrario, se organice una en función de la otra, con una perspectiva de derechos de quienes se involucren en ellas”.



“En el camino hacia la igualdad sustantiva, el tema de la repartición de las tareas domésticas y cuidados ya no puede ser percibido como un asunto personal, sino que tiene que ser atendido socialmente, implementando medidas que permitan transformar roles así́ como asimetrías resultantes de características interseccionales. De no ser así́, se reproducen prejuicios reputacionales en todas las mujeres, por el riesgo potencialmente mayor de asumir labores de cuidado que corren en comparación con los hombres. Las modificaciones en la organización de la repartición de los cuidados deben permitir distribuir este riesgo entre todas las personas. Dicho hallazgo, aunque no sea nuevo, se ha hecho imprescindible con la pandemia, para no dejar a nadie atrás”.



“No sólo es necesario alentar y facilitar que los hombres participen en mayor medida en estas labores en el interior de los hogares, sino también reconocer el papel fundamental que desempeñan los gobiernos, la población en general y las empresas para que estos cuidados se lleven a cabo de forma igualitaria y con corresponsabilidad”.



Cabe señalar que, para realizar el estudio, PNUD entrevistó a 57 madres que viven con al menos un hijo o hija menor de 12 años y que, previo a la pandemia, trabajaban de forma remunerada fuera de su hogar, pero que, por las circunstancias, debieron trasladar su trabajo a casa.