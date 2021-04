Pandemia dificulta recuperación del transporte de pasajeros en México

El presidente de la Cámara nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), José Lucio Rodríguez González, señaló que la recuperación de la industria todavía enfrenta un panorama difícil por motivo de la pandemia, pero la gente ya se está animando más a salir.



Durante el Conversatorio Empresarial "Transporte y Movilidad en la Nueva Normalidad”, organizado por “Voz de las Empresas”, refirió que, en la etapa más difícil para ellos, que fueron los meses de mayo y junio de 2020, la actividad de traslado de pasajeros foráneos llegó a sufrir una pérdida de usuarios de cerca de un 80 por ciento, mientras que el autotransporte de turismo cayó casi un 95 por ciento.



La reactivación no ha sido fácil. Con respecto a los números prepandemia, hoy estamos en el sector de transporte foráneo con casi un 50 por ciento del número de pasajeros y en el sector turismo todavía hay una baja muy importante comparado con 2019, ya que apenas tienen alrededor de un 30 por ciento de pasajeros, comentó.



“Quienes formamos parte de esta industria nunca nos imaginamos la caída casi vertical que viviríamos, de la que a la fecha sólo nos hemos podido recuperar en parte. Ha sido un impacto fuertísimo para todo el sector”.



Refirió que actualmente la industria del autotransporte enfrenta diferentes retos. En el caso de transporte de pasajeros, se da el servicio a mexicanos principalmente y debemos continuar brindando el servicio con calidad, seguridad y comodidad, como la que se ha venido ofreciendo en los últimos años, pero manteniendo las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios de COVID-19. “Además, debemos de concientizar a los usuarios del servicio que, sin la participación de todos, cualquier medida de precaución que se tome no será suficiente”.



“Para el caso del sector turismo, el desafío es aún más complicado, ya que depende en gran medida de que se reabran las fronteras. Las fronteras con Estados Unidos llevan cerradas más de un año y esto ha hecho que mucho del transporte que se movía hacia los destinos de la frontera norte no se haya podido reactivar”.



Rodríguez González consideró que, en movilidad, el reto es también muy importante, ya que, por un lado, se sigue pidiendo a la gente que limite mucho sus desplazamientos, el mantenerse en casa. Sin embargo, muchas personas requieren salir por diferentes motivos, normalmente por necesidades económicas.



“Esto nos ha obligado a las empresas de autotransporte a tratar de transmitirles confianza a los usuarios de que viajan seguros y que puedan sentir que al viajar en autobús lo hacen con seguridad”.



El presidente de CANPAT recordó que el autotransporte es una actividad esencial que no ha parado en su servicio a los mexicanos, por lo que la pandemia ha obligado a los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros y turismo a establecer protocolos en distintos momentos de la prestación del servicio.



Los más significativos son: antes de iniciar el servicio, se están desinfectando cada una de las unidades previo al inicio de cualquier viaje; dentro de las terminales de autobuses se siguen protocolos sanitarios desde el momento en que se vende un boleto en la taquilla; si es necesario se provee a las personas con los equipos de prevención, y antes de abordar a los autobuses se llena un cuestionario en el que las personas tienen que indicar si tienen algún síntoma de la enfermedad, se hace la toma de temperatura, se le provee de gel antes de subir a las unidades, se pide el uso obligatorio de cubrebocas y se enseña a las personas la manera correcta de usarlo.



“Es decir, desde que ascienden los usuarios del autobús, el operador permanentemente durante el viaje le recomienda a los usuarios que en todo momento se sigan las medidas de seguridad. Todos estos protocolos, que a la fecha son una constante, son con el fin de asegurar que tanto en los servicios de pasaje como en los de turismo, se cumplan con las medidas sanitarias mínimas”, puntualizó



Explicó que, además, se estableció un acuerdo para transportar de manera gratuita a doctores y enfermeras que trabajen en el sector salud. “De esta forma queremos aportar nuestro granito de arena en el combate a esta enfermedad, y a la fecha se han transportado sin costo unas 80 mil personas, para que puedan atender sus labores”.