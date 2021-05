Pandemia disparó número de niños trabajando en calles

La directora de la asociación civil Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA), Josefina Castrejón Holguín, informó que durante la contingencia sanitaria se disparó el número de niños que trabajan en la vía pública en Xalapa.



Detalló que el aumento que se observa es de un incremento del 40 por ciento entre 2020 y 2021.



La directora lamentó que los menores trabajadores tuvieran que volver a las actividades laborales.



Dijo que, si bien se mantuvieron resguardados durante el confinamiento obligatorio decretado por las autoridades en gran parte del año pasado, estaban “desbordados” económicamente y ello los obligó a volver.



Aseveró que esto es perceptible en los principales cruces viales de la ciudad, así como en la zona de mercados.



“Vemos ahí como un aumento importante en los principales cruceros de aquí de Xalapa: Murillo Vidal, todo lo que es Arco Sur, Circuito Presidentes, toda la parte de Circunvalación, Ruiz Cortines, Avenida Xalapa, Avenida Orizaba”.



“Prácticamente toda la zona de los mercados, tanto fijos como semifijos en diferentes colonias donde se van poniendo los mercados. Sí ha habido un importante aumento de niños, niñas y adolescentes que no habían dejado de trabajar pero sí habían disminuido su trabajo”, refirió.



La activista mencionó que el último diagnóstico en el cual se tiene registro del número de niños trabajando en las calles, que se llevó a cabo con la coordinación de la Universidad Veracruzana (UV) y autoridades estatales, había 318 niños laborando en cinco cruceros.



Sin embargo, dicho estudio no incluyó los mercados fijos o semifijos, de los que no obsta que son regularmente empleos familiares.



Aunque a la fecha no haya una cifra exacta, basándose en esos números, MATRACA estima que el aumento de menores de edad laborando en Xalapa es de al menos el 40 por ciento, lo que podría sumar unos 500 niños que trabajan.



“Principalmente en los mercados y en estos cruceros que ya te he mencionado; los parques como no están del todo abiertos, todavía no notamos tanta presencia”, alertó.



Al respecto, Josefina Castrejón aseveró que actualmente la organización está apoyando a los menores ofreciéndoles acceso a internet y copias, pues la falta de herramientas tecnológicas se convirtió en el principal obstáculo de los menores para la educación a distancia.