Pandemia frenó atención a niños con síndrome de Down en región Orizaba

Decenas de niños y jóvenes con capacidades especiales de municipios de la región del Valle de Orizaba, se quedaron sin atención ni rehabilitación, como resultado de la pandemia.



A un año, padres de familia esperan la vacuna para que sus hijos retornen a sus actividades, comentó Griselda Ramirez, mamá de un menor con síndrome de down.



Explicó que ante la pandemia de COVID-19 dejó de llevar a su hijo al Centro de Atención Múltiple y al igual que ella, otros niños se quedaron sin rehabilitación, ni clases.



"Tener un hijo con síndrome de down, es tener que capacitarte como mamá, saber cómo atenderlos y enseñarles. Ellos aprenden y saben cómo hacerlo, pero ahora se siente triste de que no volvió a ver a sus compañeros", expresó.



Los padres de familia esperan que en breve el gobierno anuncie el programa de vacunación para la población en general y los niños con capacidades diferentes regresen a sus actividades, pues se estima que en la región de Orizaba, un promedio de 70 niños se quedaron sin clases.