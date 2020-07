Pandemia golpea economía de luchadores; extrañan a su público y los aplausos

Obligados por el coronavirus, cientos de personas buscan opciones para sobrevivir económicamente, no se dan por vencidos y piden "aguantar" en casa para que esto acabe pronto.



Uno de ellos es el luchador "Infierno Negro" quién extraña su público, el cuadrilátero y los aplausos al terminar la función de los fines de semana.



En su tiempo libre es taxista, combina ambos oficios, aunque ahora las funciones de lucha libre están detenidas por la contingencia de coronavirus.



En entrevista relata que inició como luchador en el año 2000, a escondidas de su padre.



"Mi papá era promotor y siempre estuve cerca de las luchas, un día faltó un luchador y me dijeron que entrara, me prestaron equipo, botas, todo y me anunciaron como Terror Negro, no me agradó mucho y a la siguiente semana me vuelven a invitar y me cambio de nombre a Infierno Negro y sigo así".



Explica que al igual que sus compañeros pasa por una situación económica complicada por eso se tuvo que dedicar más al taxi ahora con la contingencia de COVID-19.



Menciona que, como chofer de taxi puede estar los fines de semana en la lucha libre y entrenando, le gustan ambos trabajos.



Bajo el acompañamiento de Producciones Acosta, ha conocido distintos puntos de la República Mexicana y extraña a su público, las fotos, los autógrafos.



La contingencia le ha reducido casi al cien por ciento sus ingresos, pero cuenta con todo el apoyo de su esposa Delia y sus hijos, quienes le ayudan a seguir adelante.



Su mensaje a quienes han perdido su empleo es que no pierdan la fe, que no bajen la guardia ya que los mexicanos siempre sacan la garra para salir adelante.