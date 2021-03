Pandemia ha aumentado casos de obesidad infantil: Docente de Educación Física

La pandemia ha generado un aumento de casos de obesidad infantil ya que los menores no hacen actividades físicas, se han vuelto sedentarios y no gastan energías, están sentados casi todo el día señaló el docente de Educación Física, Javier Hernández.



La falta de actividades también afecta a los menores en su desarrollo sicomotor, el cual es muy importante pues promueve el desarrollo comunitario, físico y emocional en los niños.



Reiteró que, si los niños no hacen actividades físicas, la grasa se acumula en el cuerpo y por consecuencias hay obesidad.



Hoy en el marco del Día mundial contra la Obesidad y el Sobrepeso, el profesor dijo que es importante que los padres motiven a sus hijos e interactúen con ellos.



Explicó que las clases de Educación Física en línea sí dan resultados en los niños, no el mismo cuando son clases presenciales, por eso piden a los padres de familia que los apoyen con otras estrategias.



El entrevistado, agregó que en su caso sí le interesa que sus alumnos tengan la materia de educación física e interactúen con su familia y eso les ayuda a olvidarse un poco del encierro por la pandemia, dijo finalmente.