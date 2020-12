Pandemia ha dejado sin trabajo a más de la mitad de agremiados al CATEM del sur del Estado

Al cierre del año, sólo el 40 por ciento de los agremiados a la Confederación Auténtica de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) cuenta con empleo, la organización espera que el proyecto del Tren Maya inicie en 2021 y esto reactive al sector.



El representante del sector transporte en CATEM, Ramón Ortiz Cisneros, precisó que actualmente sólo están laborando con dos empresas en movimiento de carga, Bachoco y Maseca, además de que algunos laboran en el acarreo en la Refinería de Dos Bocas, Tabasco y con obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



"Estamos trabajamos con Bachoco y Maseca, esto ha dado sustento a las familias (pero) casi no hay trabajo. Hay un tramo de SCT de Etileno a Nuevo Teapa, es una obra pequeña de 30 millones de pesos que ha generado empleo. Esperamos trabajar en el Tren Maya. Ojalá aterrice porque es una gran obra que beneficiaría a muchos. Ahorita el único proyecto grande es el de la refinería de Dos Bocas, donde estamos trabajando pero las lluvias están pegando mucho y se nos descomponen los coches y nos regresamos", dijo.



Expresó que otro proyecto grande es en el municipio de Hidalgotitlán, obra que ya está avanzando y donde tienen convenios en varias empresas donde habrá una reparación y ampliación de carretera, además mencionó que hay pozos petroleros y mucho trabajo.



Asimismo, mencionó que otro sitio de trabajo es en la carretera de Sayula, donde el Corredor Interoceánico ya trabaja y aunque los beneficiados no son de Coatzacoalcos, sí incluye a adheridos a la CATEM zona sur.



Actualmente, CATEM tiene agremiados a más de 17 mil personas en la zona sur y continúan agremiándose más obreros.



Ramón Ortíz externó que para el 2021 también se espera poder trabajar en el acarreo de azúcar que anualmente da empleo a cientos de transportistas. Recordó que el año pasado, de 300 mil toneladas que se acarreaban siempre, sólo se pudieron mover 140 mil a consecuencia de las lluvias.



Con la llegada de la temporada electoral, el representante sindical pidió a los políticos tomar en cuenta al sector obrero y recordar que el problema que siempre han enfrentado es el de contratistas que se van sin pagar y sin terminar obras en las diferentes ciudades del sur de Veracruz.



"En épocas de políticas y de grillas se comienza a echar, comenzamos a echarnos y lo que se debe hacer es trabajar, servir al pueblo y no servirse", finalizó.