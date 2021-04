Pandemia ha desplazado inversiones destinadas a atender el cambio climático

La quinta edición del Informe sobre la brecha de adaptación 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) prevé que las consecuencias de la pandemia influyan considerablemente en la capacidad de los países para planificar, financiar y aplicar medidas de adaptación en respuesta a los efectos actuales y futuros del cambio climático, lo cual afectará de manera desproporcionada a los países y poblaciones más vulnerables.“Si bien aún es muy pronto para evaluar el alcance total de los efectos de la COVID-19 en los procesos de adaptación mundial, a corto plazo dicha adaptación se ha visto desplazada de las agendas políticas en todos los niveles de gobernanza debido a la necesidad urgente de gestionar tanto los efectos directos del virus sobre la salud pública como las consecuencias económicas posteriores. A largo plazo, se prevé que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia tengan repercusiones duraderas en los procesos de adaptación, ya que la recesión económica ejercerá una presión adicional en las finanzas públicas y podría cambiar las prioridades de los países y donantes con respecto a la acción por el clima”.Además, el estudio considera que la pandemia ya ha afectado al proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) al posponerse su edición número 26 y retrasar las revisiones de las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países con vistas a aumentar las ambiciones de medidas firmes de mitigación y adaptación.Por su parte, “los efectos del cambio climático y de los fenómenos extremos persisten, sin verse afectados por la pandemia. El 2020 ha sido uno de los años más calurosos de la historia: según los datos registrados, más de 50 millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas directamente por inundaciones, sequías o tormentas; y los incendios forestales han arrasado con mayor intensidad en países como Australia, el Brasil, Rusia y los Estados Unidos, entre otros. Por tanto, es más importante que nunca que los países realicen progresos en materia de adaptación”.En ese sentido, en PNUMA consideran que, si se aplican correctamente, los paquetes de estímulos para hacer frente a la contingencia sanitaria podrían propiciar una recuperación con bajas emisiones y más resiliente al clima. Sin embargo, la mayoría de los paquetes de estímulos económicos anunciados hasta el momento no están aprovechando esta oportunidad.El informe refiere que, aunque actualmente la adaptación al cambio climático está ampliamente integrada en la planificación y las políticas públicas en todo el mundo, los niveles de compromiso y la calidad de los instrumentos aplicados difieren mucho de un país a otro.“El análisis de la planificación de la adaptación muestra un panorama contradictorio en cuanto a la consecución de los objetivos fijados. Actualmente, no es posible evaluar la adecuación y eficacia de la planificación de la adaptación, ya que no existe consenso en torno a las definiciones y enfoques de evaluación de estos aspectos”.“Aproximadamente la mitad de los documentos de planificación de los países abordan los riesgos de forma exhaustiva, tienen en cuenta a las partes interesadas relevantes (en particular las mujeres) y cuentan con procesos de planificación específicos. Según los criterios de integración intersectorial (horizontal) y a través de los distintos niveles de gobernanza (vertical) el desempeño es heterogéneo, lo que indica un nivel de integración horizontal bastante alto y una integración vertical más bien baja”.También considera que la falta de consenso respecto a las metodologías apropiadas de evaluación de la adecuación y en lo tocante a la eficacia de la planificación limita el análisis para determinar si el progreso realizado en estas dimensiones a partir del año 2000 permite que los países estén más cerca de alcanzar sus objetivos en materia de adaptación.Otro de los puntos tratados en el escrito es la necesidad de contar con financiación adicional, a fin de mejorar la planificación y aplicación de las medidas de adaptación y limitar los perjuicios climáticos, especialmente en los países en desarrollo. “Aunque los costos de adaptación para los países desarrollados son más elevados en términos absolutos, la carga es mayor para los países en desarrollo con respecto a su producto interno bruto, lo que se suma a sus capacidades financieras, técnicas y humanas generalmente más limitadas”.La adopción de medidas firmes de mitigación podría reducir en gran medida el costo de los perjuicios inevitables, ya que según estudios recientes, una trayectoria de 2 °C puede limitar la disminución del crecimiento anual mundial entre un 1.0 por ciento y un 1.6 por ciento en comparación con una trayectoria de 3 °C, que supone pérdidas anuales dentro de un rango del 1.5 por ciento al 2.2 por ciento del producto mundial bruto, exponen.“A su vez, los beneficios de invertir en la adaptación generalmente son superiores a los costos. La Comisión Mundial de Adaptación estimó que una inversión de 1,8 billones de dólares en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente al clima, mejora de la agricultura en zonas áridas, protección mundial de los manglares y recursos hídricos resilientes podría generar 7.1 billones de dólares en costos evitados y beneficios ambientales y sociales no monetarios”.Sin embargo, los especialistas advierten que, a pesar de que se ha aumentado la financiación disponible para la adaptación al cambio climático, la brecha financiera en materia de adaptación no está disminuyendo. Mientras que la financiación pública internacional destinada a la adaptación está aumentando lentamente a partir de un bajo importe inicial de 30 mil millones de dólares, se estima que los costos anuales de adaptación, únicamente en los países en desarrollo rondan actualmente los 70 mil millones de dólares, y se estima que se ubicarán entre los 140 mil y 300 mil millones de dólares para 2030.“A fin de reducir la brecha, es necesario ampliar e incentivar de manera significativa la financiación pública y privada en materia de adaptación. Las modalidades de financiación de la adaptación con contribución bilateral y multilateral están evolucionando, de modo que las subvenciones van acompañadas cada vez más de instrumentos, agentes y enfoques más variados”.El informe de PNUMA también expone la necesidad de aplicar cada vez más soluciones basadas en la naturaleza, las cuales pueden ser opciones de bajo costo, con potencialmente eficaces para reducir los riesgos del cambio climático y, al mismo tiempo, pueden brindar otros importantes beneficios a la economía, medio ambiente, medios de subsistencia y aportar otras ventajas a una gran variedad de partes interesadas, en particular a las mujeres y a los grupos pobres y marginados.La adaptación al cambio climático, puntualiza, ya forma parte integral de las medidas de políticas climáticas en todo el mundo gracias a la adopción generalizada y al desarrollo continuo de instrumentos de planificación de la adaptación a escala nacional, subnacional y sectorial; no obstante, la eficacia y adecuación de la planificación, la financiación y la aplicación varían en función de las circunstancias y los perfiles de riesgos climáticos.“Si bien se están viendo los primeros signos de una transformación más profunda hacia las inversiones y sistemas financieros más sostenibles y resilientes al clima, aún se necesita contar con medidas y compromisos más fuertes y a largo plazo. A pesar de las tendencias alentadoras, la escala de los progresos en materia de adaptación alcanzados a nivel nacional es insuficiente y la supervisión de los avances sigue siendo un desafío”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund