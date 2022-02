Pandemia incrementó depresión infantil en Córdoba

Derivado de la pandemia del COVID-19 se han incrementado los casos de depresión infantil, afirmó la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en Córdoba, Sara Gabriela Palacios Hernández.Explicó que han atendido niños de 10 años que presentan trastornos de ansiedad y depresión; sus padres no saben qué hacer y solicitaron ayuda para evitar que suceda una tragedia."Estamos trabajando con los padres de familia porque al estar cerca de sus hijos, ellos son los que detectan cambios de comportamiento", dijo.En este sentido, señaló que en lo que va del año han brindando asistencia a 14 menores de edad por depresión y ansiedad, lo cual alertó a las autoridades pues se está volviendo un problema social."Los niños están en casa encerrados, ya no tienen contacto social, pasan horas frente a la computadora, con el celular y eso los desestabiliza emocionalmente".El llamado a los padres de familia es que estén pendiente de sus hijos, que no los dejen mucho tiempo con dispositivos móviles, que hablen con ellos y no los dejen mucho tiempo solos, pues es necesario que los activen físicamente para que emocionalmente estén bien.