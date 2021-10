Pandemia inhibió atención a emergencias de infartos cerebrales

La prevención y detección a tiempo de los infartos cerebrales es una de las preocupaciones de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y es que, durante la contingencia sanitaria, se redujo hasta en 80 por ciento la asistencia a las salas de emergencia ante algunos de los síntomas de un evento vascular.De acuerdo con el médico urgenciólogo, Luis Humberto Barrón García, a pesar de presentar alguno de los primeros signos, los pacientes no acudían a recibir atención médica por miedo a la pandemia, lo cual genera que se incrementen los riesgos de muerte o de presentar discapacidad.“Se tienen reportes de un 50 por ciento y han llegado lugares hasta un 80 por ciento menos de atenciones por infarto cerebral, ¿qué significa esto? Que las personas se están quedando en casa, las personas no están acudiendo a tiempo para recibir la atención médica y el resultado de esto es muy desfavorable porque a nivel mundial, el infarto cerebral es de las primeras causas de incapacidad y segunda causa de muerte en mayores de 60 años”, explicó.Con este panorama, la Sociedad Mexicana de Medicina Emergencia promueve la “Estrategia Camaleón”, a través de la cual se explican las primeras señales ante un infarto cerebral, desglosando las sílabas para describir los signos previos.Éstos son: cara colgada, pérdida de fuerza en alguna de las extremidades y dificultad para articular palabras.Es indispensable acudir entre las primeras 4.5 horas de presentar alguno de estos síntomas.“CA de cara colgada, mA de mano pesada, LE de lengua trabada y ION de inicio o activación, estas siglas son para que las personas que no son médicos puedan detectar a tiempo los inicios de signos y síntomas de un evento cerebro-vascular y poder acudir de manera prioritaria y oportuna a una unidad médica”.Aunque los infartos cerebrales se presentan principalmente en personas mayores de 60 años, hay casos en jóvenes a partir de 35 años, lo cual aumenta los riesgos de discapacidad que se generan tras un evento de este tipo, por ello la importancia de la prevención para salvar vidas y mejorar la calidad ofreciendo un tratamiento adecuado.