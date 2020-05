Pandemia le quitó su negocio de ambientar fiestas, ahora hace dinero como repartidor

La contingencia sanitaria por el COVID-19 obligó a Carlos Dorado a cerrar su negocio de servicios audiovisuales para eventos sociales en la ciudad de Veracruz. No obstante, ahora incursiona en la entrega de comida a domicilio.



Junto con otros amigos, se convirtieron en "Pancho Mandados", así que guardó todo su equipo de bocinas y consolas para colgarse la mochila y subirse a la moto.



Por 25 años se dedicó a ambientar fiestas y reuniones empresariales, por primera vez, tuvo que dejar su pequeña empresa y a dedicarse realizar mandados a través de pedidos de casas a restaurantes.



"Lo que hacemos es trasladar comida un 90 por ciento, en el restante son mandados a súper, le damos solución a esa problemática que ha crecido por lo del COVID la gente que no puede salir de su casa y que somos la solución, somos el enlace entre restaurant y consumidor final", dijo.



Carlos lleva 4 meses sin su negocio. Tiene dos hijos y no podía quedarse de brazos cruzados, por ello, decidió hacer uso de su moto y sacarle provecho.



Hubo cancelaciones de eventos y al continuar la cuarentena, no pueden realizarse reuniones, el cual era su nicho de mercado.



"Estamos parados totalmente desde el mes de febrero, no damos un sólo golpe en el trabajo, ya tuvimos bastante tiempo con esta problemática. El equipo está parado, como triques porque no hay movimiento, estamos a la espera de que el Gobierno nos pueda autorizar a la gente que pueda volver a juntarse, fiestas, reuniones, para que ellos se puedan animar a contratar con nosotros".



4 trabajadores dependían de este pequeño negocio, cada uno, incluyendo a Carlos, se emplean de manera temporal en otras áreas.



"Un par de ellos tienen un trabajo estable, siguen trabajando, tengo un par de amigos que algunos están vendiendo de casa en casa, otro con chambitas de fontanería, están buscando en donde encuentren".



Esperan que en cuanto la contingencia sanitaria sea levantada, su negocio se recupere y probablemente siga trabajando como "Pancho Mandados".