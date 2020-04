Pandemia lo dejó sin empleo y programas de AMLO lo relegan; demanda ayuda

Vicente Sánchez, exguardia de una empresa de seguridad privada, acudió a la plaza Lerdo de Xalapa para pedir apoyo al Gobierno Estatal, pues no ha podido acceder a ningún programa social.



Expuso que por la contingencia sanitaria se quedó sin empleo y por su edad no le es posible entrar a los programas federales.



"Hoy no entro a ningún programa de asistencia social, porque se me ocurrió cambiarle el piso a mi casa de tierra, por concreto y tener una casa decente. No cumplo los 68 años que marca la ley para que el Gobierno me mantenga y tampoco cumplo edad para seguir laborando", dijo.



Por ello, pidió a las autoridades estatales dar a conocer los programas para ciudadanos como él, que no sean a través de Internet, ya que es más difícil poder concretar los procesos.



"Si el señor Gobernador tiene planes de contingencia para la gente, de verdad necesitamos de recursos, que nos los haga saber por la vía que sea necesaria. Debería aplicarse un programa de trabajo para la gente que perdimos el empleo. Hay muchas cosas que yo creo que el Gobierno del Estado se está quedando corto", dijo.



Agregó que para subsistir, está recibiendo apoyo de su padre, el cual tiene 90 años y es jubilado, además de vecinos.



"Voy a vender chicles y voy a venir a la plaza, ya que para eso la crearon, para venirnos a manifestar. Que no nos digan las autoridades que tenemos que permanecer todos en casa porque no todos estamos en el mismo costal", finalizó.