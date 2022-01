Pandemia no afectó trabajo de ferrocarrileros del sur de Veracruz

El movimiento de carga del ferrocarril en el sur de Veracruz se mantiene de 25 a 30 mil toneladas diarias, confirmó el secretario general de la Sección 39 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Vicente Ramón Uscanga.Destacó que pese a la situación que impera en el Estado y el país, el trabajo persiste, situación que da estabilidad a los 400 agremiados al Sindicato.A pesar de ello, reconoció que se necesita más volumen de carga para darle certeza a los empleados y así evitar que haya cierre de plazas.“Con FERROSUR estamos trabajando bien, movemos arriba de 25 a 30 mil toneladas al día de diferentes productos, necesitamos más volumen de carga, eso necesita el sistema ferroviario”, dijo.Es por ello que reiteró que los ferrocarrileros del sur de la entidad continúan en espera de que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) aterrice. Con ello, la plantilla laboral podría seguir manteniéndose en la cifra que está actualmente.Asimismo, los trabajos de mejoramiento de las vías ayudarán a que el movimiento se agilice.“El interés es mantener la plantilla laboral existente, esa es la prioridad del Sindicato Ferrocarrilero sección 39 de Coatzacoalcos, esto cuando aterrice el proyecto del corredor transístmico. En este momento estamos en el proceso de mejorar condiciones de la vía para agilizar el movimiento de carga, trabajamos normal, de lado de FERROSUR. Es iniciativa privada y tenemos ya un programa común o normal que se da cada año con esa empresa. Estamos en espera del proyecto de Gobierno Federal en espera de que aterrice Corredor Transístmico o Interoceánico”, declaró.El líder sindical reconoció que pese a la situación que se vive, el movimiento de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas, no se ha detenido.Externó que con la llegada del proyecto se desconoce si se abrirán más plazas laborales.“No sabemos si se abrirán plazas, nos preocupa que se mantenga la plantilla laboral. Eso ya es ganancia, que fluya el movimiento de carga para que se sostenga la plantilla. Hablando del Istmo de Tehuantepec, si los 350 kilómetros que se tienen contemplados de rehabilitación a Palenque se dan, ayudará a que siga fluyendo la carga”, informó.En cuanto al choque de trenes que tuvo lugar el pasado 24 de diciembre, dijo que por fortuna no hubo trabajadores lesionados pero sí pérdidas materiales.“Hay un proceso de investigación y ya la empresa dictaminará a dónde va la responsabilidad, si a la empresa o al trabajador”, mencionó.Ramón Uscanga explicó, por otro lado, que en el tema de los desalojos en la colonia Guadalupana, donde los vecinos han invadido espacio por donde pasa la vía del tren, que los diálogos van avanzados, aunado a que FERROSUR no pretende afectar a los ciudadanos, sino avanzar en el proyecto del Gobierno Federal.“Sabemos que hay invasiones por la necesidad de la gente que no tiene dónde vivir y a veces invade. Hasta donde tenemos entendido –o la empresa ha comentado– es que las negociaciones van bien con las personas que se supone que invadieron. Eso a ellos les va a beneficiar porque mejora la parte donde viven. No los quitan, les piden librar lo que corresponde. No hay algo contra ellos. Ese es el proyecto parte del interoceánico que trabaja Gobierno Federal con la iniciativa privada”, finalizó.